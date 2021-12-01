Без бумаги: С 2022 года больничные и выплаты по рождению, беременности и родам в Тверской области будут начисляться онлайн

На круглом столе «Комсомольской правды» и регионального отделения Фонда соцстраха в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

С 1 января 2022 года Фонд социального страхования РФ переходит на проактивную, или беззаявительную, систему выплат трех видов пособий: по больничным листам, по беременности и родам и единовременные выплаты при рождении ребенка. Начисления будут производиться автоматически, без сбора справок и документов. Готовы ли работодатели к переходу на цифровой контур, хватит ли мощностей фонда, удобно ли это будет работнику? Эти и другие вопросы по теме перехода на проактивные выплаты затронули эксперты в рамках круглого стола, организованного изданием «Комсомольская правда» и региональным отделением Фонда социального страхования РФ, который прошел в Твери 30 ноября.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ - УДОБНО ВСЕМ

Именно электронный листок нетрудоспособности станет основанием для назначения больничных выплат и пособия по беременности и родам.

Новый режим выплат позволит избежать бюрократии: при нем пособия начисляют автоматически, а участие работодателя в процессе их назначения сводят к минимуму.

- Сейчас, если человек хочет получить пособия по временной нетрудоспособности или беременности и родам, то он обращается в медицинскую организацию. Получает на руки листок нетрудоспособности и вместе с целым пакетом документов, которые нужно собрать, несет работодателю. Иногда человек не может получить деньги, потому что работодатель тянет с передачей сведений в ФСС. С переходом на проактивный режим эти проблемы исчезнут, - пояснила собравшимся заместитель управляющего Тверским региональным отделением ФСС Дина Максименкова. - Как только в медицинской организации открывают электронный листок, уже не человек начинает думать, как ему получить пособия, а ФСС. Фонд через межведомственные связи получает нужную информацию. Как только листок закрывают или продлевают, ФСС уведомляет страхователя о том, что его сотрудник находится на больничном и ему будет начислено пособие. Работодатель также получает собранную информацию, если что-то не так, корректирует ее и перенаправляет в фонд.

Графика: Тверское региональное отделение ФСС РФ

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ

О переходе медучреждения на работу с электронными больничными рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Областного клинического перинатального центра Алевтина Малькова.

Здесь на электронный документооборот при начислении выплат пациентам начали переходить еще в 2017 году:

- Сначала было непросто - люди бумаге больше доверяли, да и организации тоже. Потом поняли, что это современно и надежно. Пациенткам больше не нужно ехать за 300 км из районов, чтобы закрыть больничный. Мы стали напрямую общаться с работодателями: есть вопросы - созваниваемся с работодателем и решаем их.

Графика: Тверское региональное отделение ФСС РФ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Схема оплаты электронного листка нетрудоспособности будет несколько упрощена. В процессе назначения выплат участие работодателя сведено к минимуму, однако при этом он останется единственным источником необходимых данных. Например, он сообщит, в какие дни работник не исполнял свои обязанности из-за болезни.

Изменятся и сроки начисление выплат. Так, если прежде в ФСС сведения о болевшем сотруднике передавались в течение пяти календарный дней, то по-новому этот процесс займет всего три рабочих дня. Назначение выплат по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам вместо 10 календарных дней с даты представления реестра сведений в ФСС будет происходить в течение 10 рабочих дней. По этой же схеме будет происходить назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка. Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, то первую выплату должны произвести в срок до 10 дней с даты представления сведений в ФСС, а последующие начисления будут приходить пятого числа каждого месяца.

МНЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...

В Тверском регионе 127 медицинских учреждений, государственных и частных, которые имеют право выдавать больничные листы. До 24 декабря они должны будут сдать весь бумажный документооборот.

- Практически все учреждения здравоохранения региона сегодня готовы перейти на электронные листки. Как общественная организация, мы будем активно помогать больницам и фонду, если возникнут сложности, - заметил в своем выступлении председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Вячеслав Грек.

Графика: Тверское региональное отделение ФСС РФ

... И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

- Мы однозначно поддерживаем это нововведение. Уверен, ни в одной организации области, по крайней мере крупной, не возникнет проблем. Мы являемся одним из самых крупных работодателей региона, опробовали цифровой контур - удобно, реально работает, - считает временно исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета Сергей Смирнов.

ВАЖНО

СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЯ И ОТСЛЕЖИВАЙ НАЧИСЛЕНИЯ ОНЛАЙН

Фонд социального страхования разработал ряд мобильных приложений для работодателей и информирования получателей пособий.

- В условиях пандемии получение государственных услуг практически невозможно без интернета, - заметила, представляя эти электронные сервисы, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Наталья Пичугина.

«Личный кабинет ФСС» - сервис как для работников, так и для работодателей. В нем сотрудники могут отследить статус выплат, посмотреть оформленные электронные листы, запросить справку о доходах или полученных выплатах. Работодатели могут посмотреть реестры, которые представили в фонд, извещения с указаниями ошибок в реестре, журнал выплаченных пособий, направить в фонд запрос, подтвердить основной вид деятельности.

«Социальный навигатор» - мобильное приложение, в котором можно посмотреть перечень услуг, которые предоставляет ФСС, схемы расчетов пособий и адреса социально значимых объектов: аптек, больниц, отделений МФЦ.

«Социальный электронный документооборот» - через этот сервис фонд и работодатели могут обмениваться документами. С 1 января 2022 года весь документооборот будет проходить через этот сервис.

На круглом столе «Комсомольской правды» и регионального отделения Фонда соцстраха в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

На круглом столе «Комсомольской правды» и регионального отделения Фонда соцстраха в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

На круглом столе «Комсомольской правды» и регионального отделения Фонда соцстраха в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА