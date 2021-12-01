Коронавирус в Твери, последние новости на 1 декабря 2021: снегопад, похолодание и аварии с трупами

Непогода стала причиной крупных аварий на трассах Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области
Последние новости о коронавирусе в Твери на 1 декабря 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 391 случай заражения (+376 за сутки).
Выздоровело 76112 пациентов (+306 за сутки).
На карантине - 10 167 заболевших, (+61).
Умерли 2112 человек (+9).
Прививку сделали 557 794 человека, за последние сутки – 3 180 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 31112 случаев заражения коронавирусом (+40 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 68566 (+22),
Ржев - 4933 (+26),
Калининский район - 4034 (+19),
Вышневолоцкий городской округ - 3543 (+2),
Торжок - 2916 (+25),
Кимры - 2585 (+6).
Графика: Яндекс
Много проблем доставил жителям региона минувшим днём снегопад. В районах области и в Твери выпал мокрый снег, осадки продолжаются, на дорогах - гололедица. Дорожная ситуация усложнилась - множество мелких аварий, и несколько крупных ДТП, в которых погибли люди.
Так, например, во Ржеве пассажирский автобус съехал с заснеженной дороги в кювет, погибших нет.
Вечером 30 ноября под Тверью, в районе отеля "Тверь", на автобус, следовавший по маршруту 117, рухнуло дерево. Причиной ЧП стал поднявшийся сильный ветер.
На 222 км трассы М-9 "Балтия" столкнулись иномарка «Хенде» и фура «Ман». Погиб водитель иномарки.
В Калининском районе на 32 км автодороги Тверь-Волоколамск столкнулись самосвал и ВАЗ-2112. ВАЗ выехал на встречку. Два человека в легковушке погибли. Что до прогнозов, то дорожная ситуация обещает стать еще хуже.
В ночь на 1 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -10 градусов и усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно на перекрестках, пешеходных переходах, мостах.
Региональные власти сообщают, что дорожные службы перешли на усиленный режим. Так, согласно официальной информации, распространённой пресс-службой областного правительства, в расчистке от снега и обработке региональных и межмуниципальных автодорог противогололедными материалами задействовано 207 машин.
В зависимости от интенсивности осадков количество снегоуборочной техники может быть увеличено. Особый режим работы введен также для регионального подразделения МЧС и энергетиков. К ликвидации технологических нарушений на электросетях готовы 175 бригад и 312 единиц спецтехники.
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Изменения коснутся маршрутов №№ 52, 117 и 211.
Графика: ПТО