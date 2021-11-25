Заксобрание Тверской области утвердило закон о продлении действия патентной системы налогообложения

На заседании ЗС региона. Фото: ЗСТО

Речь идет о продлении действия патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года.

Напомним, что с 1 января 2021 года федеральным законодательством был отменен Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), а компаниям, использовавшим ЕНВД, было предложено перешли на другие режимы, включая патентную систему налогообложения (ПСН). В феврале 2021 года Законодательным Собранием Тверской области были приняты изменения в статью 2 регионального закона «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

Согласно этим изменениям, были расширены виды деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН) на территории региона с установлением размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО. Эти решения позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения.

По итогам реализации закона, только за 6 месяцев текущего года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих данный вид налогообложения, а количество выданных патентов - в 3,8 раза. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые за 9 месяцев составили 176,3 млн. рублей. Число индивидуальных предпринимателей в регионе, по состоянию на 1 октября, выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе – на 963 человека. Все это подтверждает положительный эффект от принятых в 2021 году решений.

Поэтому в целях поддержки предпринимателей решено не повышать, а сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году и оставить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на действующем уровне. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе.

В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности (в прошлом году она была дополнена новыми видами, причем, 16 были установлены на федеральном уровне и 30 - на региональном). В их числе производство текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживание судов и лодок, уборка улиц, дезинфекция зданий, физкультурно-оздоровительная деятельность, изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопирование документов, торговля через автоматы, ремонт бытовых изделий и другое.