Средней школе поселка Оленино исполнилось 110 лет

На концерте в школе. Фото: ЗСТО

Свой день рождения одна из старейших школ региона по традиции отметила праздником школьного самоуправления. С раннего утра бразды правления приняли ученики.

- Мы назначили сразу двух директоров, чтобы посмотреть и оценить – как они справятся. У одного получилось лучше. Конечно, он устал, но зато узнал, как это сложно и ответственно – управлять целой школой. Более того, ребята на собственном опыте поняли, как все мы - педагоги, завучи, директор - устаем каждый день, - рассказывает директор Оленинской средней школы Ирина Дибкова.

Однако самое сложное в этот день для учеников, замещающих учителей, - провести уроки для своих товарищей. Готовились долго и скрупулезно, отмечают старшие педагоги. Но главное – всё получилось.

- Когда ребята выступают в роли учителя – они хорошо понимают, что такое труд учителя и каков он – учительский хлеб, - уверена учитель истории и обществознания Лиана Новикова.

Сегодня в школе 451 ученик. Она имеет все необходимое для того, чтобы учебный процесс отвечал современным требованиям. К примеру, здесь есть лаборатории программирования и прототипирования. В следующем году в школе отремонтируют кровлю – деньги заложены в областной бюджет.

Поздравляя педагогов и школьников с юбилеем, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что несмотря на солидную дату в 110 лет, школа всегда остается молодой.

- Ваша школа - одна из лучших в области. Не менее важно, что она имеет свое собственное лицо: и с точки зрения качества образования, и с точки зрения того внимания, которое уделяется внешкольному развитию детей. Бывать у вас всегда приятно. Приятно видеть открытые, добрые лица ребят и учителей. У вас есть много, чему поучиться, - сказал Сергей Голубев.

Спикер областного парламента вручил лучшим педагогам школы награды Законодательного Собрания.

Завершилась рабочая поездка Сергея Голубева в Оленинский муниципальный округ участием в очередном заседании окружной Думы, где в первом чтении обсудили бюджет муниципального округа на следующий год. Доходы планируются в размере 439 миллионов рублей, что на 33 миллиона выше, чем в нынешнем году, расходы составят 457 миллионов.