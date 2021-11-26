Компания «МАКС-М»: с заботой о самых близких

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

28 ноября в России отмечается День матери. Мама - самый близкий и родной человек в нашей жизни, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку.

Этот день напоминает о том, что нам нужно чаще говорить любимым мамам слова благодарности за подаренную жизнь, любовь и заботу.

А ещё очень важно с большим вниманием относиться к здоровью самых близких нам людей. Особенно хорошо и отчётливо это становится понятно в пору испытаний, таких как нынешняя пандемия коронавируса. Как важно выбрать надежных союзников, которые будут на страже здоровья вашей семьи и всегда придут на помощь в трудную минуту.

КАК ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Выбирая своего медицинского страховщика, помните, что именно этой компании вы доверяете заботу о своем здоровье и защиту ваших прав как пациента. Лучше отдать предпочтение надежным компаниям, наработавшим достаточный опыт и репутацию, прошедшую проверку временем. Особенно это важно сегодня, когда у пациентов могут возникнуть дополнительные проблемы из-за загруженности больниц и поликлиник в связи с коронавирусом.

Страховая медицинская организация АО «МАКС-М» работает в России более четверти века - с 1994 года. «МАКС-М» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию в 24 субъектах Российской Федерации. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг А++, что означает исключительно высокий уровень надежности и качества услуг. Более того, «МАКС-М» - первая компания системы медицинского страхования, получившая такой рейтинг. Компания «МАКС-М» предлагает оперативное оформление полиса ОМС, круглосуточные консультации специалистов контакт-центра, защиту прав и интересов застрахованных, контроль качества медицинской помощи, а также возможность индивидуального информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.

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ПРИВИВКА СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Рост заболеваемости коронавирусом этой осенью во многих регионах России, в том числе в Тверской области, показал: лишь массовая вакцинация - единственный выход из сложившейся ситуации. Сегодня же медики конкретизируют, что у каждого человека только два пути: вакцинироваться или болеть. Но какими будут последствия болезни, предсказать нельзя: слишком коварен этот вирус.

Вакцинироваться или переболеть и получить естественный иммунитет? Врачи говорят следующее: как скажется болезнь на вашем организме - неизвестно. Никто не может гарантировать, что коронавирус вы перенесёте в лёгкой форме. Ждать естественного иммунитета - большой риск. Кроме того, чем больше вокруг невакцинированных людей, тем больше возможности у вируса мутировать. А значит, слабый естественный иммунитет, который получают, например, те, кто переболел в лёгкой форме или средней тяжести, может вскоре стать вообще неспособным противостоять новым штаммам.

В пункты вакцинации Твери и региона поступают все официально разрешённые к использованию в России отечественные вакцины. Если вы решили привиться какой-то определённой вакциной, просто позвоните в пункт вакцинации и узнайте о её наличии в настоящий момент.

Вакцинация от коронавируса в России совершенно бесплатна. Она проводится в государственных медицинских учреждениях и в организованных ими мобильных вакцинальных пунктах. Если вы не можете записаться на прививку или считаете, что ваши права на вакцинацию от коронавируса нарушают, обращайтесь в Тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Переболевшие коронавирусом должны уделять повышенное внимание своему здоровью. Но как в нынешних условиях бегать по врачам? Как, будучи занятым на работе, успеть посетить нескольких специалистов? Где найти деньги на платных специалистов, если к бесплатному врачу не записаться? Чтобы сделать обследование быстрым, удобным и бесплатным, 1 июля 2021 года в России была введена расширенная диспансеризация для переболевших коронавирусом.

Постковидный синдром - официально признанное медициной патологическое состояние после коронавируса. Оно может сопровождаться различной симптоматикой, в том числе несущей серьёзную опасность.

Постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме коронавирус протекал у человека: скрытой, лёгкой, средней, тяжёлой или критической. Кроме того, коронавирус очень коварен и способен поражать практически все органы и системы. Людям, переболевшим коронавирусом, могут грозить серьёзные осложнения, особенно если проблемы со здоровьем уже имелись до болезни.

Главным залогом успеха предупреждения коронавирусных осложнений является своевременное обращение за медицинской помощью к специалистам. Игнорировать проблемы или заниматься самолечением в такой ситуации очень неразумно. Необходимо выяснить, как конкретно коронавирус отразился на вашем здоровье и чем это грозит. Большинство негативных последствий можно купировать при обращении за квалифицированной помощью.

Углублённая диспансеризация пациентов, перенёсших коронавирус, совершенно бесплатна и проходит в рамках гарантий ОМС. Она проводится в государственных медицинских учреждениях. Если вы не можете попасть на это обследование или считаете, что ваши права на расширенную диспансеризацию после коронавируса нарушают, обращайтесь в Тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО «МАКС-М» в Твери работает Консультационно-диспетчерский центр.

Адрес «МАКС-М» в Твери: Советская, 28. Телефон: (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный).

Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

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