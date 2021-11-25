Ностальгические пейзажи и «вангоговские» портреты: В Тверской городской думе открылась выставка Александра Аюкина

На выставке в думе. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверской художник Александр Аюкин, чья выставка открылась в стенах Тверской городской думы, – человек неординарный. Более 30 лет преподаёт изо в школе №9, но в свободное время – нет, чтоб отдохнуть – бежит с этюдником на берег реки или обучает детей керамике. Обожает Ван Гога, но пишет всё больше пасторальные пейзажи и романтичные портреты. Хотя и бунтарский мастихиновый период творчества у художника тоже был (мастихин – специальный инструмент для нанесения краски, весьма любимый живописцами разных направлений -Ред.).

Вообще Александр Аюкин мог художником и не стать. В его деревне не было не то что художественной школы – даже учителя изо. Помогла… армия. Азам изобразительного искусства его научил сослуживец. И с этим багажом Александра с первого раза приняли в тверское художественное училище.

С тех пор Александр Аюкин с кистями и красками неразлучен. Учит детей и продолжает учиться сам – пишет на досуге копии известных полотен, чтобы не потерять навык. Одну из них – копию «Охотников на привале» Василия Перова – можно увидеть на выставке в думе. А ещё здесь трогательные виды Торжка и пригорода Твери, речушки и берёзки – ностальгия по деревенскому детству, да ясные лица красивых девушек.

- Мне сейчас больше всего нравится заниматься портретами! Обожаю их рисовать, но получается не так часто, на это очень много времени требуется, - посетовал художник и поделился секретом: главные музы и героини нескольких картин – его собственные дочери.

Мне же больше всего понравились два портрета в «вангоговском» стиле. Их вы увидите в самом конце экспозиции. А заодно удивитесь, как по-разному может писать один и тот же человек.

Экспозиция в холле думского здания открылась 24 ноября. Посетителей в первый день было немного – пришли родственники, друзья. Посмотрели картины депутаты и работники думы.

«Великолепие!» - охарактеризовала происходящее симпатичная дама, спешащая по коридору.

Поздравил художника с очередной выставкой и председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Торжественно вручил подарочный пакет и поблагодарил за желание выставить здесь свои полотна.

- Творчество Александра Михайловича знают у нас в городе, в России, и даже за рубежом. Это очень зрелые работы, они обогащают духовно. Здорово, что приходя в одно из административных зданий, люди видят не пустоту официальных стен, а прикасаются к этим прекрасным работам, - сказал Евгений Пичуев.

Выставка открыта в холле думского здания на Советской, 34.

Поздравить Александр Аюкина с открытием выставки пришёл спикер городского парламента Евгений Пичуев. Фото: Виктория ТУШКОВА