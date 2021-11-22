Председатель парламента Тверской области провёл рабочую встречу с главным следователем региона

На встрече. Фото: ЗСТО

Открывая встречу, Сергей Голубев отметил, что областной парламент придает большое значение работе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В Законодательном Собрании ведется постоянная работа над совершенствованием правовых актов в сфере антикоррупционного законодательства, обеспечения общественного порядка, постоянно анализируется информация о результатах контрольных мероприятий. Поэтому, по мнению Сергея Голубева, перспективным направлением взаимодействия может стать более активное участие представителей следственного управления в рассмотрении проектов региональных законов.

Руководитель Управления СУСК по Тверской области Альберт Кизимов, в свою очередь, напомнил, что в компетенцию его ведомства входит принятие мер, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме того, к полномочиям следственного управления относится участие в разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве и совершенствованию нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности.

- Мы готовы взаимодействовать с областным парламентом по всем вопросам, касающимся совершенствования законодательства. Отмечу, что цели у нас общие – это защита прав и свобод человека и гражданина. Мы настроены на конструктивную совместную работу, подразумевающую дальнейшее развитие законодательного процесса и обеспечение правопорядка на территории Тверской области, - подчеркнул Альберт Кизимов.

Сергей Голубев особо отметил, что для депутатов важно мнение людей, непосредственно осуществляющих правоприменительную практику, в связи с чем парламентарии рассчитывают, что сотрудники следственного управления смогут оказывать консультативную помощь при подготовке региональных законов, касающихся определенной тематики.

- Ваши предложения в целях совершенствования федерального законодательства и законодательства Тверской области, в том числе, направленные на выявление и устранение возможных пробелов в нашем законодательстве, мы обязательно рассмотрим, - подчеркнул Сергей Голубев.

Спикер областного парламента выразил уверенность в продолжении дальнейшей совместной конструктивной работы по формированию современной системы безопасности и исполнению законодательства.