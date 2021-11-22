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Политика22 ноября 2021 15:00

Контрольно-счетную палату Таерской области вновь возглавила Татьяна Ипатова

Кандидатуру Татьяны Ипатовой представил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Кандидатуру Татьяны Ипатовой представил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Кандидатуру Татьяны Ипатовой представил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

В июле 2021 года были внесены существенные изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Существенно расширен объём основных полномочий Контрольно-счетных палат регионов. Новации коснулись их кадрового, методического и информационного обеспечения. Помимо этого, изменился порядок назначения председателей контрольно-счетных органов субъектов Федерации, кандидатуры которых теперь рассматривает непосредственно Счётная палата РФ, которая и дает заключение о соответствии.

На очередном заседании Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ, прошедшем в формате видео-конференц-связи, кандидатуру на пост председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области в соответствии с установленным порядком представил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев.

- Контрольно-счетная палата в Тверской области стала важным звеном в системе законотворчества, активным инициатором совершенствования бюджетно-финансовой политики. Новый импульс развития система контрольных органов получила с приходом в 2011 году на пост руководителя Татьяны Владимировны Ипатовой, которая продолжила лучшие традиции своих предшественников, - отметил Сергей Голубев. - Ежегодный отчет председателя КСП, выводы, которые содержатся в заключениях на областные законопроекты, становятся определяющими при доработке проектов законов и постановлений Законодательного Собрания.

Спикер областного парламента выделил вклад Контрольно-счетной палаты в регулярную работу над разработкой ежегодных законопроектов об областном бюджете, наведение порядка в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Широкий резонанс вызвали отчеты КСП по результатам оценки эффективности реализации программ и расходования бюджетных средств в таких отраслях как здравоохранение, сельское хозяйство, дорожное строительство, лесное хозяйство, социальная политика.

Отвечая на вопросы председателя и членов Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ, Татьяна Ипатова подробно остановилась на приоритетах дальнейшего развития деятельности контрольно-счетных органов Тверской области. В числе основных направлений – совершенствование нормативно-правовой и методологической деятельности, дальнейшая цифровизация аудита, взаимодействие с научными и общественными организациями. Отдельно председатель КСП отметила тесное взаимодействие с областным парламентом.

- Несмотря на то, что в нашем регионе прошли три напряженных избирательных кампании, Законодательным Собранием, как только были сформированы структуры нового созыва, в числе первых был рассмотрен вопрос о приведении областного закона о Контрольно-счетной палате в соответствие с федеральным законодательством, - отметила Татьяна Ипатова.

По итогам обсуждения Квалификационной комиссией Счетной палаты России принято решение о соответствии кандидатуры Татьяны Ипатовой на должность председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области.

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