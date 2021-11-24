Прогноз погоды на декабрь 2021 в Тверской области: каким будет первый месяц зимы

О погоде в Твери и Тверской области в декабре 2021 рассказали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Прогноз погоды на декабрь 2021 год в Тверской области. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В Гидрометцентре сообщили, что первый месяц зимы в Тверской области будет достаточно мягким и комфортным. Средняя температура днём будет колебаться у отметок 2-3 градуса мороза, ночью будет лишь немного холоднее - до 6-7 градусов мороза.

Начало декабря порадует небольшим потеплением до 2 градусов тепла. Ожидается мокрый снег. Вообще, со снегом проблем быть не должно, осадки, по прогнозам синоптиков, будут каждый день. Но больших снегопадов не ожидается.

В конце декабря ожидается лишь легкий морозец до минус 4-5 градусов.

А в Новый год регион войдёт с температурой, близкой к нулевым значениям. Возможна оттепель, на дорогах гололедица.

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