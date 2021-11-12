В Твери состоялось заседание Совета Законодательного Собрания Тверской области

На заседании. Фото: ЗСТО

Так, на комитете по бюджету и налогам планируется рассмотреть внесенные региональным Правительством проекты законов Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Комитет по экономической политике и предпринимательству в двух чтениях рассмотрит проект закона, внесенный губернатором Тверской области, «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской области».

Также Совет заслушал информацию председателей постоянных комитетов Законодательного Собрания Тверской области о выполнении примерной программы законопроектных работ областного парламента на 2021 год.

Кроме того, до депутатов была доведена информация правового управления аппарата Законодательного Собрания Тверской области о состоянии законодательства в октябре текущего года. Пленарное заседание Законодательного Собрания Тверской области запланировано на 25 ноября.