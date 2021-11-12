Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика12 ноября 2021 15:00

В Твери состоялось заседание Совета Законодательного Собрания Тверской области

Центральным вопросом повестки дня стало утверждение графика проведения заседаний постоянных комитетов в ноябре 2021 года
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На заседании. Фото: ЗСТО

На заседании. Фото: ЗСТО

Так, на комитете по бюджету и налогам планируется рассмотреть внесенные региональным Правительством проекты законов Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Комитет по экономической политике и предпринимательству в двух чтениях рассмотрит проект закона, внесенный губернатором Тверской области, «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской области».

Также Совет заслушал информацию председателей постоянных комитетов Законодательного Собрания Тверской области о выполнении примерной программы законопроектных работ областного парламента на 2021 год.

Кроме того, до депутатов была доведена информация правового управления аппарата Законодательного Собрания Тверской области о состоянии законодательства в октябре текущего года. Пленарное заседание Законодательного Собрания Тверской области запланировано на 25 ноября.

КАРТИНА ДНЯ