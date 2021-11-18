Товарищ Красный под Тулузой: как тракторный механик из Тверской области стал героем французского Сопротивления

На фотографии под стеклом рядом с вырезкой из французской газеты - Николай Агапов (справа) с товарищем из отряда французских партизан. Фото: Александр ЖМУЛИН

В музее Калининского фронта в поселке Эммаус под Тверью бережно хранят самые разные артефакты времен Великой Отечественной войны. Там много оружия, пробитых пулями наших и немецких касок, проржавевших штыков и кинжалов, принадлежавших когда-то солдатам кружек, зажигалок, есть портсигары и фляги, много чего…

Есть там и бумажные «свидетели» тех страшных лет. Среди них старая черно-белая фотография, на которой изображены двое молодых мужчин, неожиданно в шортах и рубахах с короткими рукавами. Это бойцы французского Сопротивления (Движение Сопротивления - партизанское национально- патриотическое антифашисткое движение, действовавшее на территории Франции в годы немецкой оккупации). Один из мужчин на там фото - наш земляк Николай Тимофеевич Агапов. Партизаны-французы звали его «Красный».

Есть в музее и пожелтевшая вырезка из французской газеты о гибели Николая, и даже его военная помятая временем анкета.

Как рассказали нам сотрудники музея, все эти памятные раритеты представлены здесь в рамках выставки «Тот день…», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны и 12 сражавшимся с врагом уроженцам нашего края с разными судьбами…

Передали бесценные документы и фотографию из Тверского объединенного госмузея (музей Калининского фронта — его филиал). А уже туда артефакты, свидетельствующие о трагической судьбе Агапова, прислали в 2016 году из Министерства иностранных дел РФ. Ему через посольство России во Франции их предоставил пожилой местный житель - бывший соратник Николая Агапова во французском сопротивлении…

Анкета Николая Агапова. Фото: Александр ЖМУЛИН

Николай родился в 1916 году в деревне Власиха Рамешковского района. Об этом свидетельствует и его анкета. В 1939 он, как прописано в той же анкете - «тракторный механик», был призван в Красную армию в Актюбинскую область Казахстана. Дивизия, в которой он служил встретила войну на территории земель Западной Белоруссии. Там и полегло большинство бойцов в июне - начале июля 1941-го под ударами немецкой авиации и в котлах окружений.

Николай Агапов попал в плен. Пережил концлагерь, в качестве военнопленного очутился во Францию, бежал вместе с товарищем Иваном. Они некоторое время прятались у одного укрывшего их пекаря в деревне Сен-Леон. Затем присоединились к партизанскому отряду в Кудоле - территория севернее Тулузы. Там Николай Агапов и получил позывной «Красный». Там и сражался до октября 1944 года.

А затем трагически погиб. О том, как это произошло, можно узнать из отрывков некролога, написанного его товарищем под позывным «Пьеро».

В музее Калининского фронта есть части перевода на русский. Приводим их тут с небольшими сокращениями.

«1 октября 1944 года скончался наш дорогой русский товарищ Красный. И при каких трагических обстоятельствах! Находясь на задании в окрестностях Альби, в темноте он сбился с пути и постучался в двери фермерского дома, чтобы спросить дорогу. Испуганный фермер решил, что имеет дело с фрицем. Форма цвета хаки и русская фуражка должны были подсказать ему, кто перед ним. Однако он выстрелил в Красного из ружья, которым вооружился перед тем как открыть дверь. Красный погиб и его смерть огромная потеря для всех нас кто знал и уважал его. Он уже немного говорил по-французски и его доброта...»

«Боевые товарищи Красного, поляки и советские граждане, попрощались, каждый на своем языке, с дорогим другом, отдавших жизнь за спасение Франции и за свободу».

КСТАТИ

Николай Агапов, конечно же, не единственный гражданин СССР, принимавший участие во французском Сопротивлении.

Документы свидетельствуют, что в движении Сопротивления принимали участие более 3 тысяч оказавшихся во Франции советских граждан.

15 октября 1943 года начал деятельность Центральный комитет советских военнопленных во Франции, объединявший деятельность партизанских и подпольных групп советских граждан.

К весне 1944 года на оккупированной территории Франции действовало 35 советских партизанских отрядов.

В 1960 году за мужество в боях за свободу французского народа орденами и медалями Франции была награждена группа советских граждан - участников Движения Сопротивления на территории Франции.