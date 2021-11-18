Рекордное падение атмосферного давления и снегопад ожидают Тверь в эту субботу

Лучше посидеть дома - выпадет 7 мм осадков и понизится давление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода с нами будет неласкова. Особенно достанется метеочувствительным людям и автомобилистам.

- В субботу мы окажемся прямо в центре циклона. Атмосферное давление упадёт и будет не выше 722 миллиметров ртутного столба - почти на 30 пунктов ниже нормы, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Такое значение близко к рекордному, если даже не побьёт рекорд. Но уже в воскресенье давление начнёт расти, ко вторнику достигнет 749 миллиметров.

В выходные днём +1…+2, ночами около нуля. Будет ветрено и сыро - снег с дождём. Больше всего осадков выпадет в субботу - около 7 мм за сутки.

- В такое ненастье лучше не перенапрягаться, посидите дома с кружкой горячего чая, - советует Наталья Сердитова.

В начале рабочей недели мы вернёмся в минусовой диапазон: в понедельник -1, во вторник -3. В ночь на вторник почти зима: -8. Но снега уже меньше и лишь местами. Из-за таких температурных качелей дороги станут очень скользкими. Будьте осторожны и берегите себя!

Добавим, что очень низкое атмосферное давление действительно может спровоцировать плохое самочувствие. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но накручивать себя заранее не нужно - будет только хуже, ведь психосоматические реакции никто не отменял.

Лучший вариант - хорошо выспаться и не планировать на выходные никаких сложных дел, походов по магазинам или генеральной уборки. Но медики советуют не игнорировать физнагрузку полностью. Встав с кровати, сделайте очень лёгкую зарядку. Примите душ - он повысит тонус сосудов. Не лишним будет заварить себе адаптогенный (тонизирующий) настой трав: элеутерококка, лимонника, шиповника или женьшеня.

А после этого устройте отдых с любимой книгой или фильмом, вы это заслужили. И не забывайте принимать все назначенные врачом медикаменты, в такие дни это особенно важно! Будьте здоровы!