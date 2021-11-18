Более 88% работников Калининской АЭС привились от COVID-19 Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

На Калининской АЭС уровень вакцинации персонала от COVID-19 достиг отметки в 88,6%. Речь идет о вакцинированных хотя бы одним компонентом вакцины.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции атомщики могут в здравпункте прямо на территории предприятия. Процедура проходит в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями, каждый желающий привиться получает разъяснения о действии вакцины и противопоказаниях, заполняет специальную анкету и форму согласия, проходит предварительное обследование. После процедуры медики контролируют состояние сотрудников.

На Калининской АЭС предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья работников. На входе на предприятие применяется схема разведения потоков персонала, осуществляется ежедневный термоконтроль сотрудников, проводится регулярная дезинфекция помещений. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и гигиены. Автобусы, рабочий транспорт подвергается постоянной санитарной обработке.

«Работники Калининской АЭС своим примером показывают коллегам насколько важно себя защитить. Уже более трех тысяч наших сотрудников привились от новой коронавирусной инфекции. Ведь вакцинация — необходимая и абсолютно безопасная мера в борьбе с вирусом», - сказал заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев.

Автор Иван КУПРИЯНОВ.