Живем по-прежнему не по средствам: Дефицит бюджета Твери-2022 превысит 200 миллионов рублей

Расходы по прежнему превышают доходы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Администрация Твери подготовила проект бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В печатной версии документ представляет собой три тома и содержит около тысячи страниц. Планируется, что уже 18 ноября постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы обсудит вопрос о принятии проекта бюджета к рассмотрению на общем заседании депутатов.

Мы же пока обратим внимание на общие параметры проекта бюджета.

Итак, ожидаемый общий объем доходов в нем на 2022 год прописан в размере 9 628 652 400 рублей.

Из них 4 361 422 000 - налоговые и неналоговые доходы. 5 267 230 400 - безвозмездные поступления.

Расходы могут превысить доходы на 213 млн рублей. И в итоге прописаны в размере 9 841 652 400 рублей. При этом свыше 2 млрд рублей запланировано направить в муниципальный дорожный фонд, то есть на ремонт городских дорог.

Для сравнения: в принятом гордумой проекте бюджета на 2021 год расходы были прописаны в сумме расходов - 10,04 млрд рублей, а доходы - 9,6 млрд. Таким образом, дефицит бюджета был больше - 382 млн рублей.

Кстати, бюджет у Твери дефицитный из года в год много лет. Никак его в профицит увести и научиться жить по средствам город не может.

Большую часть доходной части бюджета-2021 составляли, как и на этот раз, безвозмездные поступления в виде трансфертов из федеральной казны и от региона. Это около 5,8 млрд рублей. Соответственно, налоговые и неналоговые доходы были прописаны на уровне 3,8 млрд.

Как в итоге исполняется бюджет на 2021 год, точно пока судить трудно - итоги должны подвести власти.

Однако в него не раз вносились различные изменения по ходу года. Дополнения наверняка будут вноситься и в проект бюджета на 2022 год.

В проекте прописан и предел муниципального долга города на 2022 год в размере 4 361 422 000 рублей. При этом к 2025 году он, согласно планам властей, должен уменьшиться на 874 136 700 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Основные характеристики бюджета Твери-2022 и планирование на 2023 и 2024 годы.

2022 год:

доходы - 9 628 652 400 рублей;

расходы - 9 841 652 400 рублей.

2023 год:

доходы - 9 480 763 300 рублей;

расходы - 9 573 198 000 рублей.

2024 год:

доходы - 8 281 991 300 рублей;

расходы - 8 281 991 300 рублей.