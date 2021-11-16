Коронавирус в Твери, последние новости на 16 ноября 2021: смерть пристава и бабушка, которая ночует на вокзале

Пристав Яна Сыромятникова и бабушка, которая ночует на вокзале. Фото: УФССП, vk.com/tver_podslushano/Николай Филин
Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 660 случаев заражения (+395 за сутки).
Выздоровели 69 739 пациентов (+401 за сутки).
На карантине - 10 974 человек (- 15).
Умерли 1957 человек (+9).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1260 граждан.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28 864 случай заражения коронавирусом (+159 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6397 (+37),
Ржев - 4664 (+19),
Калининский район - 3768 (+12),
Вышневолоцкий городской округ - 3412 (+12),
Торжок - 2699 (+13),
Кимры - 2493 (+6).
Графика: Яндекс
Жители Тверской области обеспокоены судьбой пожилой пенсионерки, которая уже несколько ночей находится на вокзале в Торжке.
Видео появилось в местном сообществе 14 ноября. На камеру женщина сообщает, что у нее нет дома и ей негде жить, а у родственников небезопасно. Мнения жителей по этому поводу разделились: одни искренне жалеют "бездомную" бабушку, другие уверены, что у нее - проблемы со здоровьем, но она отказывается от помощи, и вообще ни в чем не нуждается.
В любом случае очевидно, что помощь ей необходима. Но, на предложение отправиться в дом престарелых, пенсионерка ответила отказом и пока продолжает ночевать на вокзале.
"КП"-Тверь" следит за развитием событий.
В Твери на 39-м году жизни скоропостижно скончалась судебный пристав-исполнитель Пролетарского районного отделения Яна Сыромятникова.
Яна Александровна в 2010 поступила на службу в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.
За время прохождения службы зарекомендовала себя исполнительным, дисциплинированным, надежным сотрудником, пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением.
Руководитель и коллектив УФССП по Тверской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Яны Александровны.
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Графика: ПТО