Коронавирус в Твери, последние новости на 16 ноября 2021: смерть пристава и бабушка, которая ночует на вокзале

Пристав Яна Сыромятникова и бабушка, которая ночует на вокзале. Фото: УФССП, vk.com/tver_podslushano/Николай Филин

Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 660 случаев заражения (+395 за сутки).

Выздоровели 69 739 пациентов (+401 за сутки).

На карантине - 10 974 человек (- 15).

Умерли 1957 человек (+9).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1260 граждан.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28 864 случай заражения коронавирусом (+159 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6397 (+37),

Ржев - 4664 (+19),

Калининский район - 3768 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 3412 (+12),

Торжок - 2699 (+13),

Кимры - 2493 (+6).

Графика: Яндекс

Жители Тверской области обеспокоены судьбой пожилой пенсионерки, которая уже несколько ночей находится на вокзале в Торжке.

Видео появилось в местном сообществе 14 ноября. На камеру женщина сообщает, что у нее нет дома и ей негде жить, а у родственников небезопасно. Мнения жителей по этому поводу разделились: одни искренне жалеют "бездомную" бабушку, другие уверены, что у нее - проблемы со здоровьем, но она отказывается от помощи, и вообще ни в чем не нуждается.

В любом случае очевидно, что помощь ей необходима. Но, на предложение отправиться в дом престарелых, пенсионерка ответила отказом и пока продолжает ночевать на вокзале.

"КП"-Тверь" следит за развитием событий.

В Твери на 39-м году жизни скоропостижно скончалась судебный пристав-исполнитель Пролетарского районного отделения Яна Сыромятникова.

Яна Александровна в 2010 поступила на службу в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

За время прохождения службы зарекомендовала себя исполнительным, дисциплинированным, надежным сотрудником, пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

Руководитель и коллектив УФССП по Тверской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Яны Александровны.

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