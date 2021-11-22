Коронавирус в Твери, последние новости на 22 ноября 2021: уникальный арт-объект на набережной Калязина и успехи юной Непряевой

Дарья Непряева и монтаж памятника в Калязине. Фото: ПТО; VK/ “Калязин Новости - Официально»

Последние новости о коронавирусе в Твери на 22 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85000 случаев заражения (+384 за сутки).

Выздоровели 72 531 пациентов (+394 за сутки).

На карантине - 10 444 человек (- 29).

Умерли 2025 человек (+12).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 533 845 человек, за последние сутки – 2683 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 840 случаев заражения коронавирусом (+153 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6592 (+26),

Ржев - 4784 (+22),

Калининский район - 3858 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 3454 (+20),

Торжок - 2779 (+12),

Кимры - 2520 (+3).

Графика: Яндекс

На набережной Калязина на днях установили бронзовый макет исторической части города до затопления. Об этом со ссылкой на администрацию муниципалитета сообщил паблик «Калязин Новости-Официально».

- Макет на специальном бронзовом постаменте был доставлен из Твери. Это центральный художественный элемент проекта по благоустройству старой части города. Он является как бы своеобразным памятником Калязину, утратившему свою историческую часть и главные святыни в результате затопления водами Угличского водохранилища, - поясняют в администрации Калязина.

Макет - это изображение плана-рельефа местности с указанием объектов и улиц в Макарьевской, Никольской слободах и Свистушенской части города. Отливку производила одна из тверских мастерских по чертежам и макету, предоставленным тверской архитектурной студией.

Новый арт-объект отлично вписался в архитектуру набережной и был с большим одобрением встречен пользователями соцсетей и горожанами.

«Супер!», «Лишь бы вандалы не попортили!» - самые частые отклики.

В следующем году калязинскую набережную продолжат преображать. Планируется, что две части города - набережная и спуск - будут соединены в единый прогулочный пешеходный маршрут.

На набережной сделают пешеходные дорожки, установят опоры уличного освещения, тематические скульптуры. Здесь должны появиться спортивные и детские площадки.

21 ноября мастер спорта России, представительница тверской школы спорта 19-летняя Дарья Непряева стала победителем I этапа Кубка России по лыжным гонкам в Республике Хакасия на дистанции 5 км классическим стилем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя направил спортсменке официальное поздравление. В нем, в частности, он отметил яркий спортивный характер и лидерские качества спортсменки и поблагодарил Дарью Непряеву за укрепление спортивной славы Верхневолжья.

Напомним, Дарья представительница тверской спортивной династии - младшая сестра призера Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира Натальи Непряевой. На счету самой девушки уже немало юниорских побед.

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