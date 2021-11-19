Коронавирус в Твери, последние новости на 19 ноября 2021: почему власти не планируют ужесточать антиковидные меры

В эфирной студии. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 19 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 840 случаев заражения (+391 за сутки).

Выздоровели 71231 пациент (+461 за сутки).

На карантине - 10 621 человек (- 78).

Умерли 1988 человек (+8).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 527 257 человек, за последние сутки – 3 435 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 399 случай заражения коронавирусом (+196 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6491 (+24),

Ржев - 4727 (+24),

Калининский район - 3815 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 3427 (8),

Торжок - 2735 (+10),

Кимры - 2508 (+9).

Графика: Яндекс

Вечером 18 ноября на телеканале «Россия 24» Тверь вновь состоялся прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Глава региона в числе прочего рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Верхневолжье.

В частности, сказал и о том, как повлияли на обстановку нерабочие дни.

- Мы как и вся страна очень внимательность относимся к тенденциям на федеральном уровне, понимаем, что основная задача - это сбережение здоровья наших граждан, и сегодня мы можем с большой осторожностью констатировать, что обстановка не только стабилизировалась, но заболеваемость начала снижаться, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что сейчас главное - это вакцинация.

Также глава региона сообщил, что в Тверской области сейчас открыто 16 ковидных госпиталей, в них свободно около 900 коек. Доз вакцинации достаточно.

В Тверской области будет еще на месяц продлен месячник жесткого контроля за соблюдением масочного режима. При этом дополнительных антикоронавирусных мер вводится не будет.

- Сознание, отношение людей к процессу вакцинации очень важно, - сказал глава региона. - Вывод очень простой: или переболеть в легкой форме либо с тяжелейшими последствиями.

Игорь Руденя отметил, что продолжатся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах, общественных автобусах и других людных местах, нарушителей будут штрафовать.

Губернатор напомнил о том, что есть решение главного санитарного врача региона, которое предписывает до 6 декабря провести массовую вакцинацию. В частности, должны привиться все работники предприятий с численностью более 100 человек, а также - организаций торговли или сферы услуг.

Ссылаясь на федеральных экспертов, Игорь Руденя также отметил, что массовый иммунитет будет выработан при вакцинации не менее 80% населения.

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