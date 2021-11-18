В Золотую книгу Твери внесли имена купцов Аваевых

На церемонии. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

18 ноября в бывшей аваевской лечебнице, а ныне Центре специализированных видов медицинской помощи, что на Беляковском, 54, при большом стечении тверской общественности в Золотую книгу Твери были внесены имена знаменитых благотворителей-меценатов Василия Аваева и Елизаветы Аваевой.

Подписи под именами благотворителей в золотом фолианте ручной работы поставили глава Твери Алексей Огоньков и председатель думы Твери Евгений Пичуев.

Золотая книга Твери — продолжение проекта по возрождению Золотой книги Российской империи. С 2011 года в Тверскую книгу вносят имена людей, сделавших многие для развития и процветания тверского края. Здесь уже есть имена князя Михаила Тверского, литератора и поэта Александра Гевелинга, писателя Бориса Полевого - 22 памятные записи.

Что до персоналий этого года, то Василий Аваев на собственные средства построил в городе первую бесплатную оснащённую по тогдашним меркам по последнему слову техники больницу для неимущих и всю жизнь занимался благотворительностью. Его дело продолжила жена брата - Елизавета Аваева, при ее участии у больницы был возведён храм.

Нужно сказать, что здание, отстроенное Аваевым, заботами нынешнего руководства медучредения, отреставрировано и находится в прекрасном состоянии. В 2002 году был создан благотворительный фонд по восстановлению больничной церкви «Всех Скорбящих Радосте», интерьер, иконостас, иконы и вся церковная утварь которой воссозданы по историческим документам на средства благотворителей.

Именно коллективу медицинского центра принадлежала инициатива занесения в Золотую книгу имен Василия Петровича и Елизаветы Ивановны. Обращение поддержали в Общественной палате города, по рекомендации которой соответствующее решение было принято Тверской городской Думой.

- Для меня сегодня очень торжественный день. День, к которому мы шли 20 лет, - открыла церемонию главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева Каринэ Конюхова.

- Золотая книга - это портретная галерея наших выдающихся земляков - людей, прославивших наш край и людей, посвятивших свою жизнь родному городу. Василий Петрович и Елизавета Ивановна Аваевы были людьми высокой духовности, совершившими большой гражданский шаг, основав столь необходимое городу учреждение. Важно, что коллектив медицинского учреждения, и в этом огромная заслуга главного врача Каринэ Александровны, бережно хранит память об основателях больницы, продолжает традиции благотворительности, при этом совершенствуя систему оказания медицинской помощи населению города, - поблагодарил коллектив медицинского центра председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

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Золотая книга Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Запись об Аваевых в Золотой книге Твери. Фото: Алина ПЕТРОВА

Председатель думы Твери Евгений Пичуев. Фото: ФБ/ Вячеслав Баскаков