Где в Твери получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19

В филиалах МФЦ в Твери начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 16 ноября бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса начали выдавать в филиалах МФЦ Твери.

Получить их в многофункциональных тверских центрах смогут те, кто по каким либо причинам не может их скачать в интернете: не зарегистрирован на Госуслугах, а следовательно не может получить сертификат в электронном виде. Ожидается, что эта услуга будет особенно востребована среди людей старшего поколения.

Выдавать бумажные сертификаты начали в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этому предшествовал сбой на портале Госуслуг и инициатива правительства ввести обязательные QR-коды в общественном транспорте и магазинах.

Получить бумажные сертификаты о вакцинации смогут не только привитые, но и переболевшие COVID-19 и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Из себя бумажный сертификат представляет документ - лист бумаги, на котором напечатан личный qr-код вакцинированного, дата прививки и имя, фамилия, отчество гражданина. Прописан здесь и срок действия сертификата. Чтобы получить в МФЦ сертификат, с собой надо принести паспорт и СНИЛС, желательно и полис ОМС.

В МФЦ не исключают, что в первые дни выдачи бумажных сертификатов - возможны очереди.

Филиалы МФЦ Твери, где выдают бумажные сертификаты о вакцинации:

филиал №1 Трехсвятская, 6,

филиал №2 Петербургское шоссе, 28,

филиал №3 Бурашевское шоссе, 36,

филиал №6 Двор Пролетарки, 7.

Часы работы филиалов МФЦ в Твери:

Понедельник, вторник, среда, пятница: 8-20 часов.

Четверг: 9-20 часов.

Суббота: 9-14 часов.

Перерыва на обед в МФЦ нет.

Воскресенье – выходной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.