Где в Твери получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19

В филиалах МФЦ в Твери начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
С 16 ноября бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса начали выдавать в филиалах МФЦ Твери.
Получить их в многофункциональных тверских центрах смогут те, кто по каким либо причинам не может их скачать в интернете: не зарегистрирован на Госуслугах, а следовательно не может получить сертификат в электронном виде. Ожидается, что эта услуга будет особенно востребована среди людей старшего поколения.
Выдавать бумажные сертификаты начали в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этому предшествовал сбой на портале Госуслуг и инициатива правительства ввести обязательные QR-коды в общественном транспорте и магазинах.
Получить бумажные сертификаты о вакцинации смогут не только привитые, но и переболевшие COVID-19 и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Из себя бумажный сертификат представляет документ - лист бумаги, на котором напечатан личный qr-код вакцинированного, дата прививки и имя, фамилия, отчество гражданина. Прописан здесь и срок действия сертификата. Чтобы получить в МФЦ сертификат, с собой надо принести паспорт и СНИЛС, желательно и полис ОМС.
В МФЦ не исключают, что в первые дни выдачи бумажных сертификатов - возможны очереди.
Филиалы МФЦ Твери, где выдают бумажные сертификаты о вакцинации:
филиал №1 Трехсвятская, 6,
филиал №2 Петербургское шоссе, 28,
филиал №3 Бурашевское шоссе, 36,
филиал №6 Двор Пролетарки, 7.
Часы работы филиалов МФЦ в Твери:
Понедельник, вторник, среда, пятница: 8-20 часов.
Четверг: 9-20 часов.
Суббота: 9-14 часов.
Перерыва на обед в МФЦ нет.
Воскресенье – выходной.
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