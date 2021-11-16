Плюс 1,3 миллиарда рублей: В Тверской области вырос объем производимой аграриями продукции

На развитие молочного и мясного животноводства тверские аграрии могут получить субсидии. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2021 году тверские аграрии произвели продукцию объёмом 40,8 млрд рублей. Это на 1,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Об этом было объявлено 16 ноября на заседании областного правительства, которое 16 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Главным вопросом в повестке стало подведение предварительных итогов деятельности всего агропромышленного комплекса Тверского региона в 2021 году.

- В нашем регионе в текущем году объём производства сельхозпродукции в стоимостном выражении остаётся стабильным, - отметил Игорь Руденя.

Засеяли в 2021-м более 475 тыс. гектар. Преимущество в посевах имели кормовые и яровые зерновые культуры, картофель и овощи.

Увеличились посевные площади в 15 муниципалитетов. Например, более 3 тыс. га прибавили Ржевский район и Весьегонский муниципальный округ, свыше 2 тыс. га - Торопецкий, Бежецкий, Бологовский и Кесовогорский районы.

Общая сумма господдержки составила свыше 1 млрд рублей. Субсидии выделяются аграриям на развитие животноводства, растениеводства, поддержку малых форм хозяйствования на селе.

В ближайшие три года эксперты прогнозируют дальнейший рост объёмов производства в аграрной отрасли региона. Произойти это должно за счёт реализации крупных инвестпроектов в мясном и молочном животноводстве. Они есть в планах таких гигантов АПК, как АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Румелко-Агро» и некоторых других.

В настоящее время более 60% от общего объёма производства сельхозпродукции обеспечивают производители четырех муниципалитетов – это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежецкий районы. Там расположены предприятия извенстных агрохолдингов.

Игорь Руденя на это заметил, что необходимо развивать аграрный потенциал и других районов.

Так же глава региона указал на то, что в Верхневолжье нужно интенсивнее вводить в оборот заброшенные земли сельхозназначения и увеличить площади посевов. В первую очередь - льна-долгунца.

Губернатор Игорь Руденя велел сажать в районах лён-долгунец. Фото: ПТО

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