Реальные цифры против статистики: Выручка тверских рестораторов только в этом году упала на десятки процентов

Ресторанный бизнес «коронакризис» пока ещё не преодолел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация в ресторанном бизнесе в Тверской области не из лучших. Наш регион попал на 77-е место (среди 85 субъектов РФ) по динамике оборота предприятий общепита в этом году.

В 2020-м пандемия жестоко ударила по рестораторам. На общепит наложили строгие ограничения, клиенты сели по домам, испугавшись коронавируса (длился испуг, правда, недолго), некоторое время кафе и рестораны вообще не работали. В итоге всё это снизило обороты в общественном питании в среднем по России на 20,7%. Так говорит официальная статистика, сами же рестораторы обычно называют ещё более суровые цифры.

ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ

В некоторых регионах организации общественного питания смогли отыграть это падение и даже несколько увеличить обороты, но не в Тверской области.

Рейтинг регионов страны по динамике оборота в общепите составили аналитики РИА-Рейтинга, используя данные Росстата. Согласно исследованию, лучше всего дела обстоят в Приморском крае и Республике Алтай: местные кафе и рестораны за девять месяцев 2021 года увеличили оборот на целых 80 процентов. В двух регионах - Сахалинской и Томской областях - напротив, обороты продолжают падать: -6,6% и -2,9% соответственно.

В Тверской области с января по сентябрь 2021 года рестораторам удалось увеличить обороты, но лишь на 6,1%. Но это, опять же, данные из официальных источников.

ВЫРУЧКА ПОКА ПАДАЕТ

Что до реальных потерь, о них «КП»-Тверь» рассказал тверской ресторатор Антон Павлов.

- Самый сильный удар по нашему бизнесу был в первую и вторую волны коронавируса. Сейчас люди начинают успокаиваться. Но я говорю лишь за себя: у нас маленькое, кулуарное заведение - не ночной клуб или огромный ресторан. Если бы мы работали не на тридцать, а на двести или пятьсот человек, естественно, по нам пандемия ударила бы сильнее, - говорит ресторатор. - Цифры данного исследования, как всегда, - средняя температура по больнице. Закрытие крупных клубов - это не потеря процентов оборота, это практически полное «обесточивание» их деятельности. А уж откуда здесь могут вырасти плюсы - вообще секрет…

Понятно, что заведения общепита очень разные. И нельзя сравнивать ночной клуб, где убытки действительно очень и очень высоки, и доставку пиццы на дом (тут пандемия скорее сыграла на руку). Но коллеги Антона Павлова, с его слов, в большинстве своём делятся совсем другими цифрами: падение выручки в 25-30% - и это только в этом году.

- При этом у нас достаточно «лайтовый» регион, нам сильно не закручивают гайки. И наши посетители в большей степени провакцинировались - их можно отнести к более-менее продвинутой части населения, - отмечает Антон Павлов. - Поэтому они смелее идут в рестораны и кафе, первый страх прошёл.

ЦЕНЫ РЕСТОРАТОРЫ НЕ ЛОМЯТ

Летом этого года Тверьстат представил интересную статистику цен в тверских ресторанах и кафе. По данным ведомства, средний обед в ресторане обходится в 1128 рублей с человека, а средний ужин - в 2548 рублей.

По словам Антона Павлова, цены эти очень «суровы» и должны быть в дорогих ресторанах, которых у нас не так и много:

- В приличном заведении средняя цена за горячее - 300-400 рублей. Салат - около двухсот. Плюс напиток. Это же не обязательно дорогое вино. Получается, что даже поужинать спокойно можно на 1000-1200 рублей, а пообедать и того дешевле.

БИЗНЕСУ НУЖНО ПОДСТРАИВАТЬСЯ

Несмотря на меры господдержки, на государство тверской ресторанный бизнес особо не уповает.

- Наш бизнес - аренда, коммунальные платежи - это основная составляющая затрат. А тут у государства рычагов нет. Плюс рост цен на продукты, - говорит ресторатор. - За всех я сказать не могу, но для небольших заведений сегодня акцент идёт на работу с туристами. Это неожиданный бонус, единственный плюс нынешней ситуации - увеличение туристического потока. Это же, думаю, касается и общепита в районах области. Пользуясь случаем, нужно разрабатывать местные тренды. Фидбэка (обратной связи. - Ред.) от людей стало гораздо больше. Это нужно воспринимать как обмен трендами, ведь со слов туристов, мы пока ещё немного закосневший регион. Надо подстраиваться.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Согласно данным рейтинга, по сравнению с соседними областями, общепит в нашем регионе едва ли не медленнее всех выкарабкивается из «коронакризиса». Несколько хуже дела обстоят лишь в Новгородской области:

Московская область - 47-е место, +19,6% (к обороту с января по сентябрь 2021)

Вологодская область - 50-е место, +17,9%

Смоленская область - 52-е место, +17,2%

Ярославская область - 53-е место, +17%

Псковская область - 72-е место, +9%

Тверская область - 77-е место, +6,1%

Новгородская область - 79-е место, +5,9%.