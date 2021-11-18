Коронавирус в Твери, последние новости на 18 ноября 2021: стоматологи без лицензии лечили детям зубы, а в детсадах кормили с нарушениями

Нарушения выявила прокурорская проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 449 случаев заражения (+393 за сутки).

Выздоровели 70 770 пациентов (+542 за сутки).

На карантине - 10 669 человек (- 191).

Умерли 1980 человек (+12).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 523 880 человек, за последние сутки – 3 707 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 203 случай заражения коронавирусом (+165 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6475 (+46),

Ржев - 4703 (+10),

Калининский район - 3798 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3419 (0),

Торжок - 2725 (+11),

Кимры - 2496 (+2).

Графика: Яндекс

В Бологое стоматологи лечили ребёнку зуб и вместо заморозки ввели другое вещество. Бологовскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила, что в местной стоматологической поликлинике ребенку при лечении зуба вместо обезболивающего препарата был введен препарат иного действия. Это повлекло возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью пациентки.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

- Установлено, что при наличии в приложении к лицензии такого вида деятельности как детская стоматология, в больнице отсутствуют специалисты, имеющие соответствующие сертификаты, что является грубым нарушением лицензионных требований, - сообщили в прокуратуре.

Прокурором в отношении медицинского учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За нарушение лицензионных требований назначен штраф 75 000 рублей.

Главному врачу поликлиники внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле межрайонного прокурора.

А вот в детсадах Пеновского района обнаружены нарушения при организации питания воспитанников. Прокуратурой в ходе проверки установлено, что в детском саду «Радуга» и Детский сад поселка Соблаго отсутствовали сведения о проверке качества проб готовой пищевой продукции, при приготовлении пищи использовалась не йодированная соль, не соблюдалась температура в холодильнике для хранения суточных проб, ежедневное меню не размещалось в свободном доступе для родителей.

Руководителям учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

Должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 6 000 рублей.

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