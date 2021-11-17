Коронавирус в Твери, последние новости на 17 ноября 2021: смерть гендиректора «Спировского ДРСУ» и дополнительные деньги для медиков

Стал ли причиной смерти коронавирус - не сообщается.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 17 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 056 случаев заражения (+396 за сутки).

Выздоровели 70 228 пациентов (+489 за сутки).

На карантине - 10 860 человек (- 104).

Умерли 1968 человек (+11).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 520 258 человек, за последние сутки – 2749 граждан.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 038 случай заражения коронавирусом (+174 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6429 (+33),

Ржев - 4693 (+29),

Калининский район - 3788 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 3419 (+7),

Торжок - 2714 (+15),

Кимры - 2494 (+1).

Графика: Яндекс

Увеличено финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в этом году. В целом объем заложенных в ней в 2021-м составит свыше 19,5 млрд рублей. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 16 ноября.

Региону выделены федеральные средства направят на выплаты медикам за работу с коронавирусными больными и вакцинацию, приобретение льготных лекарств для граждан и проведение лабораторных исследований тестов на COVID-19.

- Кроме того, из областного бюджета выделены средства на развитие кадрового потенциала региональной системы здравоохранения, проведение 28,8 тысяч дополнительных лабораторных исследований и на повышение заработной платы сотрудникам службы скорой помощи, - сообщает областное правительство.

14 ноября ушел из жизни генеральный директор АО «Спировское ДРСУ» Борис Витальевич Смирнов. Ему было 66 лет. Некролог опубликован на сайте Дирекции территориального дорфонда.

Борис Витальевич посвятил работе в дорожном хозяйстве тверского региона 24 года, прошел трудовой путь от механика до гендиректора. Внес большой вклад в развитие и сохранение дорожной отрасли Спировского района, где родился, жил и работал.

В 1977 году выучился на инженера-механика в Калининском сельскохозяйственном институте, после службы в армии работал в Спирове: в производственном управлении сельского хозяйства райисполкома, районном комитете партии, инженерно-техническом объединении, леспромхозе, а с 1997 года - в ДРСУ.

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