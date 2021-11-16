Губернаторская стипендия за любовь к домре, дизайну, Леннону и Нетребко

Стипендиатка Елизавета Борисова и графическая работа Виктории Гришиной. Фото: VK/Елизавета Борисова, Тверской художественный колледж имени Венецианова

Губернаторские стипендии молодым дарованиям Тверской области - дело традиционное, ежегодное, ожидаемое. Для многих молодых и талантливых в Твери - это реальное подспорье в студенческую пору. От 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно «на карман» - разве плохо? По-моему нет. Поэтому многие стремятся: работы готовят соответствующие, в учебе стараются. Получают эти деньги обычно 110 молодых тверских талантов.

Вот, к примеру, студентка 3 курса тверской «Венециановки» Виктория Гришина взяла стипендию в номинации «Дизайн в сфере культуры и искусства». Дизайн - ее будущая профессия, наставник у неё известный тверской художник Игорь Гусев.

- Виктория является активным, творческим студентом. Спокойная, воспитанная, внимательная студентка. Серьезная. Внимательна к советам и замечаниям преподавателей. Любит дизайн – проектирование. Качественно, творчески выполняет академические задания по рисунку и живописи. Эрудирована, активно участвует в творческих конкурсах, занимая призовые места, - рекомендуют мне ее в администрации художественного колледжа.

На конкурсных работах Виктории - игра со шрифтами, красиво вписанными в пространство. Талантливо. Черно-белый каноничный битл Джон Леннон, отчего-то в красных пририсованных очках и куртке с отсылом на вьетнамскую кампанию. На другой, анонсирующей некий «Street Opera Fest”, в хедлайнерах сама несравненная оперная дива Анна Нетребко. Тоже очень красиво. Если Виктория решит, по окончании колледжа, продолжить работу в сфере дизайна, то сможет зарабатывать в какой-нибудь именитой дизайн-конторе (а они как раз заинтересованы в найме именно таких молодых дарований с нестандартным подходом и мышлением) тоже от 3 тысяч в месяц «на карман», но уже в американской валюте.

Другая стипендиатка, студентка колледжа имени Мусоргского по классу домры 18-летняя Елизавета Борисова пока на работу не торопится, она стремится поступить в знаменитую Гнесинку. Почему выбрала домру, а не другой инструмент, начиная заниматься музыкой?

- В современном мире люди все больше и больше начинают забывать о наших традициях, о нашем наследии, и я выбрала этот инструмент, так как хочу показать людям, что русские народные инструменты нельзя забывать так же, как и русскую культуру, - красиво отвечает она мой вопрос.

ОФИЦИАЛЬНО

(Из релиза пресс-службы правительства Тверской области от 12.11.2021)

«В Верхневолжье определены молодые дарования, которые будут получать в 2021-2022 учебном году стипендии имени Василия Васильевича Андреева и имени Сергея Яковлевича Лемешева, а также стипендии и премии губернатора Тверской области. Решение о назначении выплат принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое 12 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

В этом году по решению главы региона размер стипендий и премий для молодых дарований увеличен.

- Развитие талантов – это труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, – молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом. Наша талантливая молодежь, которая удостоена стипендий, хороший пример для других детей Тверской области, – считает Игорь Руденя.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств».

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Виктория Гришина. Фото: предоставлено Тверским художественным колледжем имени Венецианова

Конкурсная работа Виктории Гришиной. Фото: предоставлено Тверским художественным колледжем имени Венецианова

Конкурсная работа Виктори Гришиной. Фото: предоставлено Тверским художественным колледжем имени Венецианова

Конкурсная работа Виктории Гришиной. Фото: предоставлено Тверским художественным колледжем имени Венецианова