В Устав Твери вносят изменения

Собравшиеся были в масках. Сидели через одного - ковидная эпоха того требует. Фото: ТГД

О том, что изменения в Устав Твери вносить надо ещё 28 октября решили городские парламентарии, одобрив в первом чтении.

Корректировка связана с изменением федерального законодательства об организации местного самоуправления и о деятельности контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований в РФ. Теперь на очереди процедура общественных слушаний, они и состояли сь в полдень 12 ноября в стенах думы.

- Сегодня предметом общественного обсуждения являются изменения в главный документ города. Большинство предлагаемых поправок продиктованы изменением федерального законодательства, которому и должен соответствовать Устав муниципального образования. В преддверии второго чтения проекта решения обязательна общественная экспертиза, так как документ затрагивает интересы всего населения города, - отметил в начале слушаний председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Председатель думы Твери Евгений Пичуев. Фото: ТГД

Изменения коснулись редакции некоторых вопросов местного значения в части видов муниципального контроля, редакции норм по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также норм статей, определяющих случаи досрочного прекращения полномочий депутата Тверской городской Думы и Главы города Твери и статьи, регулирующей проведение публичных слушаний и общественных обсуждений.

Кроме того, в соответствии с проектом решения Контрольно-счетная палата города Твери наделяется статусом юрлица. Предлагается также внести КСП в перечень субъектов нормотворческой инициативы.

- Контрольно-счетная палата настолько глубоко и всесторонне изучает вопросы жизнедеятельности города, что вполне логично, если ею будут вноситься предложения о необходимых изменениях в нормативные акты, направленные на повышение эффективности работы органов власти, - подчеркнул в своем выступлении председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук. – В принципе, чем больше структур, имеющих право выступать с законодательной инициативой, тем демократичнее становится наше общество. Городская Общественная палата, кстати, тоже имеет такое право.

Предложения по вынесенному на обсуждение проекту решения можно направить в городскую Думу до 22 ноября.

Все обращения будут рассмотрены депутатами до принятия окончательного решения по изменениям в Устав города.

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