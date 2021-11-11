В центре Твери археологи обнаружили фундамент старинного дома

Картина после раскопок. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вчера известный в Твери публичный деятель, блогер и наш коллега Игорь Марченкофф у себя на странице в соцсети обратил внимание общественности на то, что за зданием бывшего «Детского мира» ведутся археологические раскопки. Они предшествуют некому строительству и якобы дали результаты.

«КП»-Тверь» выяснила подробности.

Когда наш корреспондент побывал на месте, раскопки уже были завершены. Вела их группа под руководством научного сотрудника отдела археологических исследований Тверского государственного объединенного музея Елены Романовой.

На месте раскопа корреспондент «КП»-Тверь» обнаружил кучи земли и три неглубокие продолговато-прямоугольные ямы, немного напоминающие окопы. На первый взгляд, ничего интересного в них не было. Проглядывались лишь остатки каких-то красноватых кирпичей, судя по всему, старых.

- Это было обычное археологическое изыскание, в ходе которого мы обнаружили приметы фундамента старинного дома, - рассказала нам Елена Романова.

На месте раскопок. Фото: Александр ЖМУЛИН

Она заявила, что более-менее точную дату его постройки назвать без дополнительных изысканий трудно, но всё-таки обозначила примерный период. По словам археолога, это постройка точно после большого пожара в Твери, конец XVIII - начало XIX веков.

Как мы выяснили на месте, что потом подтвердила нам и Елена Романова, археологическое изыскание там проводилось под строительство трансформаторной электроподстанции.

Никакого торгового центра, как предположили многие пользователи соцсетей, строить там пока не планируют.

СПРАВКА КП

Большой пожар, уничтоживший часть городской застройки, случился в Твери во времена царствования императрицы Екатерины II в 1763 году.

Это трагическое, на первый взгляд, событие сыграло значительную роль в благоустройстве города. До этого пожара Тверь была обыкновенным провинциальным городком с преимущественно деревянной застройкой и хаотичными узкими улицами.

После пожара императрицей в Тверь для составления нового плана города был командирован архитектор Петр Никитин. Составленный под его руководством проект осенью 1763 года был утвержден, и в октябре 1763 года начались восстановительные работы.

Тверь была перестроена в камне по принципам регулярной планировки. Основой стал «версальский трезубец» - три луча улиц, расходящихся из одной точки. Как в Санкт-Петербурге или в Версале и Риме. При этом старинный кремль пришлось разобрать, так как в нем больше не было нужды.

Строительство 1760-1770-х годов полностью изменило облик Твери и стало первым опытом глобальной перестройки крупного провинциального центра в России.