КБ «Стрелка»: В Твери недостаточно условий для развития малого и среднего предпринимательства

Бизнес строить - труд нелёгкий! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Твери недостаточно условий для развития малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришли специалисты консалтингового бюро «Стрелка», опубликовавшего доклад о состоянии малого и среднего предпринимательства (МСП) в городах России.

Данные, полученные «Стрелкой», интересны тем, что аналогичного исследования развития МСП на городском уровне в масштабе страны раньше не проводилось. При этом рост сектора малого и среднего бизнеса очень важен и для муниципальных властей. Специалисты отмечают, что в списке ключевых показателей эффективности (KPI) мэров городов первые два пункта посвящены именно уровню развития МСП - учитываются удельное число субъектов и доля МСП в занятости.

«Стрелка» изучила состояние малого и среднего предпринимательства в 1117 городах России. Для объективизации исследования города разделили по группам. Тверь вошла в число крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек.

В нашей группе лидерами по развитию малого и среднего предпринимательства стали Тюмень, Сургут и Химки. Специалисты также отметили, что по числу малых и средних предприятий, а также по уровню занятости неплохие показатели у южных (Краснодар, Сочи, Симферополь) и приморских или приграничных городов (Владивосток, Калининград). Однако далеко не во всех них хорошо обстоят дела с выручкой, получаемой бизнесменами.

Ни в тройку, ни в десятку лидеров в своей группе Тверь не попала. Но областная столица была отмечена как город, где довольно много предприятий малого и среднего бизнеса. Из каждой тысячи жителей Твери на малых и средних предприятиях заняты 169 человек, а число самих предприятий - более 53 на 1000 жителей. Здесь уточним: по данным областного Минэкономразвития, на 1 января 2021 года в Твери было 56 субъектов МСП на каждую тысячу жителей.

Такие параметры, по мнению составителей, неплохи. Но дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в нашем городе они поставили под сомнение, посчитав, что в Твери недостаточно для этого условий. Под условиями для развития МСП специалисты «Стрелки» понимают большую совокупность параметров, объединённых в четыре группы. Это инфраструктура (коммунальная, транспортная, социально-досуговая и другая), динамика численности и уровень жизни населения, доходность городского бюджета и доступность льготного кредитования.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области:

- Условия для развития бизнеса определяются не благоустройством, а удобством ведения предпринимательской деятельности. Налоговыми льготами, отсутствием глупых ненужных проверок, внятной тарифной политикой и главное - постоянным диалогом с позиций открытой власти. Сейчас не всем набором данных позиций мы можем похвастаться. Земельный налог в конце прошлого сложнейшего года неожиданно вырос для малого бизнеса. Ставки по аренде помещений часто высокие. Финансовая поддержка отсутствует. По-прежнему сложно получить различные разрешения. Поэтому нам есть над чем работать, чтобы попасть в число лучших городов по уровню развития малого и среднего предпринимательства.

КСТАТИ

Обо всех мерах поддержки, которые могут получить предприниматели Твери и области, можно узнать в центре «Мой бизнес». Телефон центра: 8-800-200-11-69. Информация также представлена на сайте центра.

СПРАВКА «КП»

КБ «Стрелка» - международная консалтинговая компания (образована в Москве в 2013 году), которая работает в области стратегического консультирования и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В качестве консультанта «Стрелка» сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

Среди прочего, специалисты КБ занимаются анализом и разработкой проектов по благоустройству городских общественных пространств. В 2017 году они создали подобный проект и для Твери - концепцию благоустройства центральных улиц и площадей. В 2019 году разработали несколько вариантов реновации Морозовского городка.