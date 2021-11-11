С понедельника в Твери похолодает

Улицы города пустеют - к холодам ещё надо попривыкнуть. Фото: Александр ЖМУЛИН

В один из дней каждой осени, выходя из дома и втягивая носом холодный воздух, мы вдруг отмечаем: зимой пахнет! Это наступило предзимье…

- Конец недели будет влажным и тёплым, но уже с понедельника даже дневные температуры перейдут в минус, а осадки закончатся, - оповестила нас о приближающейся предзимней поре доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Днём в субботу +3, в воскресенье +1. В выходные местами ещё возможны небольшие осадки, но к понедельнику они прекратятся. Облаков на небе станет меньше, а давление поднимется до 767 миллиметров ртутного столба - придёт антициклон.

Всю первую половину недели ночами будет -5…-6 градусов, днём -1. Ветер 5 метров в секунду - не очень сильный, но на морозце чувствительный.

- Однако зимы на горизонте пока всё-таки не видно. Будут ещё и оттепели, - уверена Наталья Сердитова.

А если вы думаете, чем себя занять в эту прекрасную пору, смастерите кормушку для птиц. Для этого самое время - пока не наступили настоящие зимние холода. Кормушку можно сколотить из фанеры. Оптимальная конструкция - поддон для корма под крышей, которая не даст угощенью намокнуть под дождём и снегом. Расстояние между поддоном и крышей должно быть около 10 сантиметров.

Если со стамеской и молотком вы не дружны, просто подвесьте на дерево пластиковую бутылку с прорезанным «входом» в нескольких сантиметрах от дна. Более экологичный вариант - картонный пакет (тетра-пак) из-под кефира или молока.

И помните: птицам нельзя жареное и солёное. Подкармливайте их неочищенным просом, пшеном, овсом, нежареными подсолнечными и тыквенными семечками, несолёным салом, орешками или сушёной рябиной. Можно покрошить немного яйца или даже угостить пичуг сухофруктами.

Любите природу, одевайтесь по погоде и будьте здоровы!