Жители Тверской области стали больше любить

Признавайтесь в любви чаще! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько признаний в любви и ненависти видел интернет со времён своего сотворения - не сосчитать. А вот в каких частях нашей страны люди чаще всего признаются в любви, подсчитать можно. Рейтинг любвеобильных регионов составила компания «Brand Analytics». И Тверская область оказалась в нём на 40-м месте (среди 85 регионов РФ).

Это исследование проводится регулярно с 2013 года, чтобы оценить эмоциональное состояние людей и уровень социальной напряжённости в обществе. В рамках последнего анализа было изучено 894 млн публичных постов и комментариев на русском языке, опубликованных в соцсетях, на форумах и в блогах в октябре 2021 года. Специалисты изучали как «добрые», так и «злые» сообщения. Отрадно, что первых оказалось гораздо больше: 82,42% сообщений содержали признания в любви и 18,56% рассказывали о ненависти к чему-либо.

По итогам анализа каждому региону был присвоен «индекс любви». Его вычисляют как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти.

НАПОЛНЯЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ

Рано или поздно практически каждый поддаётся искушению поругаться в интернете. Несмотря на это, Тверская область делает успехи в плане цифровой любвеобильности. Индекс любви Верхневолжья оказался выше среднероссийского: наш - 5,1, а средний по стране - 4,9. В прошлом исследовании (оно проводилось в феврале 2021-го по итогам 2020 года) наш индекс был 4,7 - такой же, как и в среднем по РФ.

С лидерами по росту индекса любви нам пока не сравниться (Северная Осетия, например, поднялась в рейтинге сразу на 74 позиции!), но с февраля мы сдвинулись на десять позиций вверх.

Индекс любви в регионах России. Графика: br-analytics.ru

САМЫЕ ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЕ

Если вы пока не обрели своё счастье и подумываете поискать его на чужбине, вступайте в переписку с любвеобильными крымчанами. В Крыму индекс любви равен 7. Это значит, что на семь сообщений о любви приходится всего одно о ненависти. Также в лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ (6,4), Костромская область (6,2) и наш сосед - Псковская область (6,2).

Несчастнее всех в соцсетях предстали жители Якутии (2,9), Магаданской области (3) и Чеченской Республики (3).

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Уж сколько раз мировая история и литература подтверждали знаменитый тезис из «Евгения Онегина». Вот вам очередное доказательство: чаще остальных писали в интернете о любви пользователи обоих полов в возрасте 55+ и подростки до 18 лет.

Реже всех признавались в любви люди от 18 до 34 лет. Юношеский трепет позади, до седовласой мудрости далеко, сегодня и сейчас - взрослые проблемы, кредиты… Вот и специалисты отмечают: «Фраза «жизнь - боль» в данной возрастной категории звучит всё чаще. Слова ненависти адресуются депрессии, проблемам на работе и в личной жизни».

Кто тут самый любвеобильный? Графика: br-analytics.ru

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАПОЧКА!»

В сообщениях о любви мы чаще всего упоминали друзей, родителей и даже работу. Как отмечают исследователи, слова любви идут рука об руку с благодарностью, вместе с признаниями часто звучит слово «спасибо».

Тем не менее «работа» и «друзья» также стали самыми популярными словами и в сообщениях, транслирующих агрессию, ненависть или печаль.

Поскольку анализировались октябрьские посты и комментарии, очень часто в любви пользователи соцсетей признавались золотой осени. А ещё - папам. Поводом к тому стал День отца, который в России впервые отметили как государственный праздник 17 октября 2021 года. Интересно, что более 80% авторов признаний в любви к отцам - женщины.

В целом же любви не только в сердцах, но и в словах россиян стало больше, резюмируют авторы рейтинга. Среднее значение индекса любви выросло, и даже в самых «токсичных» регионах стало меньше агрессии.

А КАК У СОСЕДЕЙ

По сравнению с нашими соседями Тверская область оказалась на предпоследнем месте по любвеобильности:

Псковская область – 4-е место (индекс 6,2)

Вологодская область – 8-е место (индекс 5,9)

Новгородская область – 13-е место (индекс 5,7)

Московская область – 21-е место (индекс 5,5)

Ярославская область – 25-е место (индекс 5,5)

Тверская область – 40-е место (индекс 5,1)

Смоленская область – 80-е место (индекс 4,1)