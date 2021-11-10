Тверичанам массово аннулировали QR-коды: что произошло и что делать

Проблемы возникли у тех жителей Тверской области, кто сделал прививку от COVID-19 более 6 месяцев назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверичанам массово аннулировали QR-коды о вакцинации от коронавируса. Об этом жители города пожаловались в соцсетях.

Неожиданное «обновление» на Госуслугах многих расстроило, хотя сейчас система QR-кодов и отменена в Тверском регионе, но вдруг - снова введут, да и в соседних областях они действуют и многие выезжают за пределы Верхневолжья по делам.

Проблемы возникли у тех жителей Тверской области, кто сделал прививку от COVID-19 более 6 месяцев назад. Их QR-коды оказались недействительными. Такие надписи появились на портале Госуслуг при сканировании кодов.

Как оказалось, в аннулировании QR-кодов оказался виноват сбой на сайте Госуслуг. Дело в том, что с 8 ноября начал действовать новый приказ министерства здравоохранения РФ. В соответствии с ним изменилась сама форма сертификата о вакцинации от коронавируса, и в том числе сроки ревакцинации. Если раньше делать повторную прививку нужно было через год после первой вакцинации, то теперь – через 6 месяцев.

Федеральные власти уже назвали аннулирование QR-кодов сбоем программы и пообещали восстановить срок действия сертификатов о вакцинации в ближайшее время. По последним сообщениям, у некоторых коды уже снова начали действовать.

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