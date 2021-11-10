Досуг в Твери с 10 по 17 ноября: Классика, романсы, экспонаты от ученых, пластилиновые космонавты и путешествие в анимацию

Концертные, музейные и и выставочные залы ждут гостей. Фото: Тверская филармония
Трубы и цимбалы, музыка и вокал
Тверская филармония приглашает на серию интересных концертов.
12 ноября в 18.30 в стенах филармонии будут властвовать трубы.
В Твери выступят юных таланта — один из Японии, другой наш, отечественный. К нам приедут солист Токийского камерного оркестра Седзо Цумори и лауреат международных конкурсов Семён Саломатников.
В концерте поучаствует губернаторского камерный оркестр «Российская камерата»
Дирижер – Михаил Эунап
Седзо Цумори с трех лет начал учиться играть на фортепиано, а в 12 стал изучать игру на трубе. В настоящее время он является первым трубачом Токийского камерного оркестра.
Семён Саломатников родился в 2007 году и, несмотря на юный возраст уже является победителем престижных фестивалей, в том числе Международного конкурса трубачей Ictus (Майами, США, 2020), Международного музыкального конкурса Lanote Jazz (2020).
Стоимость билетов: 400-600 рублей.
13 ноября в 17.00 в филармонии на сцену выйдут солистка Московской академической филармонии, лауреат международных конкурсов Катерина Анохина (цимбалы), лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов (фортепиано) и квартет солистов оркестра Московской филармонии.
В программе: сочинения Ф. Листа, Б. Бартока, С.В. Рахманинова, Дж. Гершвина и др.
Стоимость билетов: 200-400 рублей.
16 ноября в 18.30 по многочисленным просьбам тверской публики в филармонии вновь дадут концерт «Гори, гори, моя звезда».
Самые любимые русские старинные и современные романсы исполнит дуэт Заслуженных артистов России - Виктор Сухов (вокал, гитара) и Ирина Гефеле (домра).
Программу представляет режиссер – заслуженная артистка России Галина Петрова
Виктора Сухова знают как изящного, тонкого исполнителя романсов. Ирина Гефелеобладает сценичностью и артистизмом, глубокими знаниями и музыкальной эрудицией.
Стоимость билетов: 400 рублей.
Возрастные ограничения на все концерты - 6+
«Яблоко Ньютона»
Так называется интерактивная выставка, которая с 12 ноября откроется в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра.
«Яблоко Ньютона» – это большая экспериментальная площадка, где представлено 80 интерактивных экспонатов. Все они изготовлены на основе оригинальных чертежей учёных-экспериментаторов – от Архимеда до Циолковского и Шухова.
Всех посетителей выставки ожидает немало интересных открытий и занимательных игр.
Доступна к оплате по Пушкинской карте.
Цена билетов: от 300 до 400 рублей. Детям до четырех лет - бесплатно.
Продлится до 6 февраля.
Возрастные ограничения - 0+
«А как наши космонавты»
Так называется открывающаяся с 15 ноября выставка в детском музейном центре (ул. Советская, д. 3а). Она посвящена одноименному анимационному фильму Галины Голубевой и создана совместно с АО «Киностудией «Союзмультфильм».
Сюжет мультфильма рассказывает о трех космонавтах, которые, простившись с близкими, отправляются в космос...
На выставке гости смогут познакомиться с оригинальными пластилиновыми композициями, с эскизами и раскадровками.
Выставка продлится до 30 ноября.
Стоимость: 60-100 рублей, дети до 16 лет - бесплатно.
Возрастные ограничения: 0+
Анимация Европы
13 ноября в 14:00 центр современной культуры «Рельсы» приглашает на лекцию популяризатора кино Сергея Коровашкова «Окно в Европу. История европейской анимации»
Как отразились на мультфильмах потрясения европейского континента в 20 веке? Какое место в мире занимает европейская анимация сегодня? Есть ли среди мультфильмов разных стран общие черты?
Сергей постарается увлекательно ответить на эти вопросы, покажет большие работы и тихие шедевры, расскажет о многообразии форм мультфильмов, путешествуя от страны к стране.
Записаться на лекцию можно на сайте центра.
Цена: 350 рублей.
Возрастные ограничения: 16+