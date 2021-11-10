Досуг в Твери с 10 по 17 ноября: Классика, романсы, экспонаты от ученых, пластилиновые космонавты и путешествие в анимацию

Концертные, музейные и и выставочные залы ждут гостей. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Трубы и цимбалы, музыка и вокал

Тверская филармония приглашает на серию интересных концертов.

12 ноября в 18.30 в стенах филармонии будут властвовать трубы.

В Твери выступят юных таланта — один из Японии, другой наш, отечественный. К нам приедут солист Токийского камерного оркестра Седзо Цумори и лауреат международных конкурсов Семён Саломатников.

В концерте поучаствует губернаторского камерный оркестр «Российская камерата»

Дирижер – Михаил Эунап

Седзо Цумори с трех лет начал учиться играть на фортепиано, а в 12 стал изучать игру на трубе. В настоящее время он является первым трубачом Токийского камерного оркестра.

Семён Саломатников родился в 2007 году и, несмотря на юный возраст уже является победителем престижных фестивалей, в том числе Международного конкурса трубачей Ictus (Майами, США, 2020), Международного музыкального конкурса Lanote Jazz (2020).

Стоимость билетов: 400-600 рублей.

13 ноября в 17.00 в филармонии на сцену выйдут солистка Московской академической филармонии, лауреат международных конкурсов Катерина Анохина (цимбалы), лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов (фортепиано) и квартет солистов оркестра Московской филармонии.

В программе: сочинения Ф. Листа, Б. Бартока, С.В. Рахманинова, Дж. Гершвина и др.

Стоимость билетов: 200-400 рублей.

16 ноября в 18.30 по многочисленным просьбам тверской публики в филармонии вновь дадут концерт «Гори, гори, моя звезда».

Самые любимые русские старинные и современные романсы исполнит дуэт Заслуженных артистов России - Виктор Сухов (вокал, гитара) и Ирина Гефеле (домра).

Программу представляет режиссер – заслуженная артистка России Галина Петрова

Виктора Сухова знают как изящного, тонкого исполнителя романсов. Ирина Гефелеобладает сценичностью и артистизмом, глубокими знаниями и музыкальной эрудицией.

Стоимость билетов: 400 рублей.

Возрастные ограничения на все концерты - 6+

ВЫСТАВКИ

«Яблоко Ньютона»

Так называется интерактивная выставка, которая с 12 ноября откроется в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

«Яблоко Ньютона» – это большая экспериментальная площадка, где представлено 80 интерактивных экспонатов. Все они изготовлены на основе оригинальных чертежей учёных-экспериментаторов – от Архимеда до Циолковского и Шухова.

Всех посетителей выставки ожидает немало интересных открытий и занимательных игр.

Доступна к оплате по Пушкинской карте.

Цена билетов: от 300 до 400 рублей. Детям до четырех лет - бесплатно.

Продлится до 6 февраля.

Возрастные ограничения - 0+

«А как наши космонавты»

Так называется открывающаяся с 15 ноября выставка в детском музейном центре (ул. Советская, д. 3а). Она посвящена одноименному анимационному фильму Галины Голубевой и создана совместно с АО «Киностудией «Союзмультфильм».

Сюжет мультфильма рассказывает о трех космонавтах, которые, простившись с близкими, отправляются в космос...

На выставке гости смогут познакомиться с оригинальными пластилиновыми композициями, с эскизами и раскадровками.

Выставка продлится до 30 ноября.

Стоимость: 60-100 рублей, дети до 16 лет - бесплатно.

Возрастные ограничения: 0+

ЛЕКЦИИ

Анимация Европы

13 ноября в 14:00 центр современной культуры «Рельсы» приглашает на лекцию популяризатора кино Сергея Коровашкова «Окно в Европу. История европейской анимации»

Как отразились на мультфильмах потрясения европейского континента в 20 веке? Какое место в мире занимает европейская анимация сегодня? Есть ли среди мультфильмов разных стран общие черты?

Сергей постарается увлекательно ответить на эти вопросы, покажет большие работы и тихие шедевры, расскажет о многообразии форм мультфильмов, путешествуя от страны к стране.

Записаться на лекцию можно на сайте центра.

Цена: 350 рублей.

Возрастные ограничения: 16+