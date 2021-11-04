Историческая реконструкция для горожан: по центру Твери ходили ратники

Акцию провели в центре города. Фото: администрация Твери

4 ноября, в День народного единства, на улице Трёхсвятской прошла молодёжная акция «В единстве – сила».

Мероприятие было организовано с учетом санитарных требований управлением по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери и историко-реконструкторским клубом «Дружина». Ее участники, одетые в доспехи и костюмы воинов эпохи Смутного Времени, прошли по улице Трехсвятской и раздали прохожим информационные материалы, посвященные подвигу нашего народа - победе над Смутой в 1612 году.

Вторая часть акции проходила возле видеоэкрана на улице Трехсвятская. Здесь работали несколько интерактивных зон. Участники мероприятия смогли узнать, какое оружие использовали на Руси, увидеть реконструкцию сражений периода Смутного времени и присоединиться к блиц-викторине.