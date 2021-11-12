В Твери дорожники усиленно чистят город после первого снега

Дорожная техника на расчистке городских дорог. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вся техника предприятия находится в постоянной готовности и по мере необходимости, дополнительно выходит на улицы города.

Сейчас, при температуре около нуля и небольшом объёме осадков, основной задачей является противогололёдная обработка дорожного полотна, в первую очередь, на опасных участках дорог, вблизи пешеходных переходов, при заездах на мосты и путепроводы.

В ночную смену с 11 на 12 ноября на дороги Твери вышло 15 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины (КДМ) производили расчистку проезжей части и её обработку пескосоляной смесью и солевым раствором, тракторные щётки проводили аналогичную обработку тротуаров. Также ручную уборку мест массового скопления пешеходов – остановок транспорта, подходов к пешеходным переходам и другие – делали более 130 дворников МУП «ЖЭК».

График работы техники составляется таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения. Работы на крупных магистральных улицах Твери проводятся в ночное время с тем, чтобы к утреннему «часу пик» была проведена их полная обработка. В дневное время техника уходит на второстепенные и районные улицы, на участки, где сохраняется вероятность образования гололёда.

Всего в настоящее время МУП «ЖЭК» подготовило к работе в зимний период свыше 40 единиц дорожной техники, в необходимых количествах заготовлены пескосоляная смесь и жидкие противогололёдные реагенты. Сейчас техника предприятия продолжает работу на улицах города в круглосуточном режиме, в дальнейшем режим работы будет устанавливаться в зависимости от погодных условий.