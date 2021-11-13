Коронавирус в Твери, последние новости на 13 ноября 2021: централизация скорой помощи и опасные семена растений

Число больных ковидом в регионе продолжает расти. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 13 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 468 случаев заражения (+399 за сутки).

Выздоровели 68 442 пациента (+464 за сутки).

На карантине - 11094 человек (- 71).

Умерли 1932 человека (+6).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 509 167 человек, за последние сутки – 4561 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28416 случаев заражения коронавирусом (+141 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6282 (+39),

Ржев - 4571 (+25),

Калининский район - 3710 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 3377 (+6),

Торжок - 2663 (+13),

Кимры - 2466 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверской области завершен процесс централизации скорой медицинской помощи - в единую систему управления объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области. Тема обсуждалась в областном правительстве на совещании о развитии регионального здравоохранения.

В единую структуру вошел Центр медицины катастроф. Все отделения объединены под начало одного диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием автотранспорта.

- Сейчас на подстанциях области работает 117 бригад, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Для кадрового обеспечения в СМП активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики трудоустроено 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам СМП с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.

При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, при ней организован учебный центр с современным симуляционным оборудованием и тренажерами оказания медпомощи.

10 и 11 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели выездные обследования торговых точек в Твери и Зубцове.

В результате проверок, за нарушения в области семеноводства при реализации пакетированных семян цветочных и овощных к культур, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений, а также за реализацию посадочного материала без документов, виновные лица привлечены к административной ответственности.

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