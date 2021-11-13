Коронавирус в Твери, последние новости на 13 ноября 2021: централизация скорой помощи и опасные семена растений

Число больных ковидом в регионе продолжает расти.
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 13 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 468 случаев заражения (+399 за сутки).
Выздоровели 68 442 пациента (+464 за сутки).
На карантине - 11094 человек (- 71).
Умерли 1932 человека (+6).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку сделали 509 167 человек, за последние сутки – 4561 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28416 случаев заражения коронавирусом (+141 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6282 (+39),
Ржев - 4571 (+25),
Калининский район - 3710 (+12),
Вышневолоцкий городской округ - 3377 (+6),
Торжок - 2663 (+13),
Кимры - 2466 (+3).
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В Тверской области завершен процесс централизации скорой медицинской помощи - в единую систему управления объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области. Тема обсуждалась в областном правительстве на совещании о развитии регионального здравоохранения.
В единую структуру вошел Центр медицины катастроф. Все отделения объединены под начало одного диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием автотранспорта.
- Сейчас на подстанциях области работает 117 бригад, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Для кадрового обеспечения в СМП активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики трудоустроено 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам СМП с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.
При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, при ней организован учебный центр с современным симуляционным оборудованием и тренажерами оказания медпомощи.
10 и 11 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели выездные обследования торговых точек в Твери и Зубцове.
В результате проверок, за нарушения в области семеноводства при реализации пакетированных семян цветочных и овощных к культур, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений, а также за реализацию посадочного материала без документов, виновные лица привлечены к административной ответственности.
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Графика: ПТО