В Тверской области снизили подскочивший в 2020 году уровень безработицы

По количеству официальных безработных регион вернулся на уровень 2019 года. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Очередная волна коронавируса пуще прежнего, как и другие регионы страны, захлестывает Тверскую область, но при этом ситуация на рынке труда остается стабильной - такого всплеска безработицы, который был в первый год пандемии нет. Об этом объявлено на заседании правительства региона, которое 9 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

- Наш регион преодолел непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере занятости населения, - констатировал губернатор.

Губернатор Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

Об этом говорят и цифры статистики Росстата. Если в конце 2020 года в регионе было официально зарегистрировано свыше 20,3 тысяч безработных (в 2019-м - 4,2 тысячи), то после трех кварталов их - 4,3 тысячи.

По приведенным на заседании данным все того же Росстата в регионе на конец 2020-го числилось 708,7 тысяч трудоспособных граждан. Из них свыше 14,5 тысяч человек (2,1%) - трудовые мигранты. При этом в экономике было занято 516 тысяч человек. Остальные по разным причинам (учеба, служба в армии, отбывание наказания, безработица) попали в разряд незанятых.

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Наибольший процент трудоспособного населения пришелся на соцсферу - 132,9 тысяч человек (18,6%), сферу торговли - 108,7 тысяч (15,3%) и обрабатывающие производства - 105 тысяч (14,8%).

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор подчеркнул - необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.

- Важно, чтобы было понимание - какие профессии и в каком объеме следует готовить в ближайшие годы. Мы видим, что в первую очередь это рабочие и инженерные кадры, а также специалисты для здравоохранения и образования, - отметил Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложения. В топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.

Ключевой задачей в занятости Игорь Руденя назвал обеспечение предприятий кадрами, в том числе молодыми специалистами.

В этом плане в регионе нацелена работа по совершенствованию системы среднего профобразования. В частности, организация 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и производства в разных отраслях.

Игорь Руденя акцентировал внимание на необходимости ранней профориентации детей и подростков. Глава региона поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с обращением к хорошо знакомой практике экскурсий на производства.

Также губернатор поручил внедрить в тверском центре занятости и его филиалах профориентационные услуги для школьников. В том числе чтобы в самом центре (и филиалах) и на его интернет-портале предоставлялась информация обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.

В регионе продолжают стоимость патента для иностранных трудовых мигрантов. В частности, к 2022 году он будет равняться 6756 рублей (сейчас - 5805, а в 2015-м - 3000). По сравнению с другими регионами ЦФО, у нас самый дорогой патент на трудовую деятельность для иностранцев.

На заседании уделили внимание и модернизации системы службы занятости в регионе. С 2021 года тверской центр и его филиалы переходят на новый формат работы. С прицелом на то, что ряд услуг можно будет получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие.

Уже переформатирован (вместе с ремонтом) центр занятости в Твери.

Предполагается, что к 2023 году практически все услуги сферы занятости будут оказываться на платформе «Работа России».

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН