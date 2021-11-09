Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 18:08

В Тверской области снизили подскочивший в 2020 году уровень безработицы

В правительстве региона рассмотрели ситуацию на рынке труда
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
По количеству официальных безработных регион вернулся на уровень 2019 года.

По количеству официальных безработных регион вернулся на уровень 2019 года.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Очередная волна коронавируса пуще прежнего, как и другие регионы страны, захлестывает Тверскую область, но при этом ситуация на рынке труда остается стабильной - такого всплеска безработицы, который был в первый год пандемии нет. Об этом объявлено на заседании правительства региона, которое 9 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

- Наш регион преодолел непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере занятости населения, - констатировал губернатор.

Губернатор Игорь Руденя на заседании.

Губернатор Игорь Руденя на заседании.

Фото: ПТО

Об этом говорят и цифры статистики Росстата. Если в конце 2020 года в регионе было официально зарегистрировано свыше 20,3 тысяч безработных (в 2019-м - 4,2 тысячи), то после трех кварталов их - 4,3 тысячи.

По приведенным на заседании данным все того же Росстата в регионе на конец 2020-го числилось 708,7 тысяч трудоспособных граждан. Из них свыше 14,5 тысяч человек (2,1%) - трудовые мигранты. При этом в экономике было занято 516 тысяч человек. Остальные по разным причинам (учеба, служба в армии, отбывание наказания, безработица) попали в разряд незанятых.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Наибольший процент трудоспособного населения пришелся на соцсферу - 132,9 тысяч человек (18,6%), сферу торговли - 108,7 тысяч (15,3%) и обрабатывающие производства - 105 тысяч (14,8%).

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор подчеркнул - необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.

- Важно, чтобы было понимание - какие профессии и в каком объеме следует готовить в ближайшие годы. Мы видим, что в первую очередь это рабочие и инженерные кадры, а также специалисты для здравоохранения и образования, - отметил Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложения. В топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.

Ключевой задачей в занятости Игорь Руденя назвал обеспечение предприятий кадрами, в том числе молодыми специалистами.

В этом плане в регионе нацелена работа по совершенствованию системы среднего профобразования. В частности, организация 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и производства в разных отраслях.

Игорь Руденя акцентировал внимание на необходимости ранней профориентации детей и подростков. Глава региона поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с обращением к хорошо знакомой практике экскурсий на производства.

Также губернатор поручил внедрить в тверском центре занятости и его филиалах профориентационные услуги для школьников. В том числе чтобы в самом центре (и филиалах) и на его интернет-портале предоставлялась информация обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.

В регионе продолжают стоимость патента для иностранных трудовых мигрантов. В частности, к 2022 году он будет равняться 6756 рублей (сейчас - 5805, а в 2015-м - 3000). По сравнению с другими регионами ЦФО, у нас самый дорогой патент на трудовую деятельность для иностранцев.

На заседании уделили внимание и модернизации системы службы занятости в регионе. С 2021 года тверской центр и его филиалы переходят на новый формат работы. С прицелом на то, что ряд услуг можно будет получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие.

Уже переформатирован (вместе с ремонтом) центр занятости в Твери.

Предполагается, что к 2023 году практически все услуги сферы занятости будут оказываться на платформе «Работа России».

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Фото: Александр ЖМУЛИН

КАРТИНА ДНЯИгорь РУДЕНЯ