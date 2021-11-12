Коронавирус в Твери, последние новости на 12 ноября 2021: кишечная палочка в сметане и взятка в 1,6 миллиона рублей

О главном в тверской городской жизни а этому часу. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 12 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 069 случаев заражения (+400 за сутки).

Выздоровели 67 978 пациентов (+313 за сутки).

На карантине - 11165 человек (- 185).

Умерли 1926 человек (+8).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 505 046 человек, за последние сутки – 4836 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28275 случаев заражения коронавирусом (+170 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6243 (+22),

Ржев - 4571 (+28),

Калининский район - 3710 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 3371 (+5),

Торжок - 2650 (+21),

Кимры - 2463 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области специалистам межобластной ветлаборатории обнаружены бактерии группы кишечной палочки в сметане 20%. Продукт произведен в Верхневолжье.

Пробы были отобраны на заводе и направлены на исследование региональным управлением Россельхознадзора.

Результаты экспертизы направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование коррупционного преступления (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России.

Следствием установлено, что 21 августа 2021 года житель Твери выступил посредником в организации встречи и передаче директором коммерческой организации взятки сотруднику правоохранительных органов. Мужчина передал наличными 1 млн 650 тыс рублей с предложением о прекращении уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Тверской области проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, имущество обвиняемого на сумму более 3 млн рублей арестовано.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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