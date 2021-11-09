В Твери идет сбор предложений по благоустройству общественных зон

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с 2017 года производится в Твери по результатам рейтингового голосования. Фото: администрация Твери

В Твери началось формирование списка территорий, который будет вынесен на рейтинговое голосование для благоустройства в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Перечень общественных зон для благоустройства формируется заранее, в него традиционно войдут ряд территорий, которые в предыдущие годы выставлялись на голосование по желанию жителей, но уступили победителям по числу голосов. Кроме того, до 25 января 2022 года будет проходить сбор новых предложений от граждан по включению в список дополнительных объектов.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с 2017 года производится в Твери по результатам рейтингового голосования. В этом году оно впервые прошло на платформе Минстроя РФ za.gorodsreda.ru. В Тверской области участие в голосовании приняли около 64,5 тысяч человек, в том числе более 24 тысяч жителей Твери. Из 15 объектов областной столицы наибольшее число голосов набрала зелёная зона на улице Громова – она станет ключевым объектом благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Также планируется благоустроить общественную территорию на улице Хромова, которая по результатам голосования жителей заняла второе место. Направить свои предложения по дополнительным территориям, которые потенциально могут быть включены в перечень для голосования, может любой желающий. Граждане и организации могут направить свои предложения в администрации районов в городе Твери в свободной форме по электронной почте или в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресам:

- администрация Заволжского района в городе Твери – 170042, город Тверь, улица Горького, дом 130, zavol@adm.tver.ru;

- администрация Московского района в городе Твери – 170100, город Тверь, площадь Гагарина, дом 3, admmos@adm.tver.ru;

- администрация Пролетарского района в городе Твери – 170001, город Тверь, проспект Калинина, дом 62, apr@adm.tver.ru;

- администрация Центрального района в городе Твери – 170100, город Тверь, улица Советская, дом 34, admcr@adm.tver.ru.

Прием инициатив по внесению общественных зон в программу «Формирование комфортной городской среды» будет проводиться до 25 января 2022 года. По итогам сбора предложений наиболее популярные среди горожан объекты будут рассмотрены на заседании общественной комиссии, после чего будет сформирован обновленный перечень территорий для рейтингового голосования.