В поселке Химинститута придомовых территорий благоустроили по инициативе жителей

Отремонтированная дворовая территория в посёлке Химинститута. Фото: администрация Твери

Основная часть объектов, благоустроенных этим летом и осенью, уже открыта. Работы по асфальтированию двух дворов завершились в Московском районе в поселке Химинститута.

Жители домов №№ 18 и 24 в поселке Химинститута приняли участие в ППМИ впервые. По их инициативе подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие на проезжей части, тротуарах и рядом с подъездами. Кроме того, все подъезды этих домов теперь оборудованы спусками для маломобильных категорий граждан.

Как сообщают в горадминистрации, открытие объектов, благоустройство которых было инициировано самими жителями, продолжается и в других районах Твери. В ближайшее время планируется завершить объект на проспекте Чайковского, д.46, где была произведена установка ограждения и автоматических ворот, по ул. Бориса Полевого, д.2, корп. 1 - здесь запланирована установка малых архитектурных форм и озеленение дворовой территории, а также на ул. Загородная, д.14, к.1, где производится укладка асфальтобетонного покрытия на придомовой территории.