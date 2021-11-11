Коронавирус в Твери, последние новости на 11 ноября 2021: штрафы для пассажиров-антимасочников и масло с недопустимыми консервантами в магазинах

В тверских автобусах проверяют соблюдение масочного режима. А в магазинах Роспотребнадзор ищет фальсификаты продуктов.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 11 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 80 699 случаев заражения (+397 за сутки).
Выздоровели 67 665 пациентов (+602 за сутки).
На карантине - 11116 человек (- 185).
Умерли 1918 человек (+10).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку сделали 501386 человек, за последние сутки – 4836 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28 105 случаев заражения коронавирусом (+152 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6209 (+30),
Ржев - 4543 (+30),
Калининский район - 3692 (+15),
Вышневолоцкий городской округ - 3366 (+13),
Торжок - 2629 (+21),
Кимры - 2463 (0).
Графика: Яндекс
В Твери в автобусах «Транспорта Верхневолжья» сотрудники полиции ежедневно проводят рейды против антимасочников. Оштрафовано около 160 человек, 30 из них - повторно.
Проверки в транспорте проводятся с 21 октября и продолжатся в течение месяца. Нарушителям грозит штраф от 1000 рублей, при повторном нарушении – от 15 000 рублей.
Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.
Пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.
Но не только коронавирус вредит нашему с вами здоровью. Вот, к примеру в магазинах региона Роспотребнадзор обнаружил масло, в состав которого входили недопустимые консерванты.
Недопустимый консервант выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в продукте, который доставили на исследование из магазина в Вышнем Волочке.
Пробы были отобраны специалистами территориального Управления Россельхознадзора.
Масло "Крестьянское 72,5%" и "Традиционное 82,5%" было произведено в Московской области.
По результатам исследований установлено, что в образцах содержится сорбиновая кислота, что является нарушением требований регламента Таможенного союза.
Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.
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Графика: ПТО