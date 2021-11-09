Советское прошлое, которого никто не замечает: Старые вывески и объявления родом из Калинина много лет бережно фотографирует жительница Твери

Старые советские вывески и реклама прибилась в новой тверской действительности. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фото кусочков вывесок и объявлений родом из старого советского Калинина, чудом уцелевших в современной Твери, на своей странице в соцсети выставила трафик-менеджер тверской «Комсомолки» Эля Храповицкая.

Казалось бы, видим-то мы ежедневно эти вывески старые, проходим мимо, делов-то. А тут раз - фото в телефонной ленте ... и ты задумался, вспомнил место, нахлынули воспоминания.

И мы подумали, почему бы не оформить это в заметку. Пусть читатели тоже увидят.

Ведь этого недавнего калининского прошлого уже никто и не замечает. Всё на бегу, всё бежим, головы не поднимая... Но осколки этой прежней жизни выжили и прижились в современной тверской городской среде, и, посмотрите, они очень колоритно- кинематографичны, очаровательны, прямолинейны, примитивны, страшноваты. Но наши, родные, калининские-тверские.

- Я фоткаю всё, что осталось от СССР: вывески, картинки, - поясняет Эля.

Эти вывески-надписи из ее родного ближнего Заволжья: Горького, Фурманова, Речной, Застава.

Начнем с наиболее любопытной. Родом из года эдак 1960-го. Правила поведения жильцов дома на Горького 79/2. Оно так и висит-покоится на подвальной двери. Перышком плакатным да по синей масляной краске. Видимо, по заказу ЖЭКа, под личным контролем управдома. Сурово. Как и сам тогдашний суровый быт.

Пожалуй, процитирую: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ: на лестничных клетках, чердачных и подвальных помещениях выбрасывать сор, вытряхивание половиков, ковров, подстилка подножных тряпок у входных дверей, постановка ведер, санок и др. предметов. Выпускать домашних животных или устанавливать для них пищу. Детям устраивать игры, порчу стен, оконных переплетов, перил, дверей. Находиться молодежи в вечернее или ночное время, нарушать покой жильцам. Вывешивание белья жильцам на фасадах зданий, балконах, окнах, а также вытряхивание и сбрасывание сора. Вход в подвальное помещение после 19 часов. К невыполняющим установленный распорядок - взыскивается от 5-10 рублей. ЖКО» (последняя буква не видна из-за рейки, которой объявление намертво приколочено к двери).

Колоритная вывеска в жилом доме на Горького - мечта коллекционера. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Или вот, очаровательная жестянка: почта 170005 на Мусоргского, 3. Толковая и суровая инструкция, как правильно оформить письмо, чтобы дошло до адресата. Куда индекс, куда адрес вписать. Всё просто: черным по металлу.

Инструкция о том, как оформить письмо правильно рядом с почтой на Мусоргского. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Торжеством оформления витрины калининского продмага были трафареты на стеклах. Мозаики - это тоже было очень красиво, но то в крупных универсамах. Делалась такая композиция по специальным лекалам, тампоном наносилась масляная краска. Это были штучные работы - не масс-маркет. Композиция тщательно продумывалась. Выверялась колористическая гамма. Кусочек такой трафаретной композиции уцелел в хозяйственном магазине на Горького. Ныне там магазин «Дом и усадьба».

Торжеством оформления витрины калининского продмага были трафареты на стеклах. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Старая адресная вывеска времен позднего Союза у Политеха на Речном.

Инструкция о том, как оформить письмо правильно рядом с почтой на Мусоргского. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В позднесоветском Калинине вывески - уже не просто буквы на грунте, это целые сложносочиненные выносные конструкции, прикрученные-приваренные к стенам на штангах и профилях: чтоб лучше было видно издалека. Здесь видна игра оформителя со шрифтами, чтоб буквицы вписать в заданный формат конструкции. «Промтовары», до которых (согласно вывеске) 110 м, на Фурманова. «Аптека» на Заставе - со змеей, каплей и чашей. Парикмахерская «Комплекс» - тоже Застава.

Рекламные конструкции времен позднего СССР. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Уверены, у каждого из нас рядом с домом есть такие кусочки-вывески из прежнего советского прошлого. Стоит только оглянуться, посмотреть, найти, поностальгировать. Если есть фото аналогичных рекламных конструкций - кидайте в комментарии, будем рады опубликовать.

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