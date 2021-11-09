Как будут работать кафе и рестораны в Тверской области после отмены антиковидных ограничений

Тверской общепит снова может работать в ночное время. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Кафе и рестораны в Тверской области снова могут работать ночью после отмены антиковидных ограничений.

9 ноября закончился срок действия антиковидных ограничений, запрещавший общепиту работать в ночное время в Тверской области. Постановление не было пролонгировано властями.

Напомним, что из-за сложной эпидобстановки и роста больных ковидом региональные власти ввели в регионе ряд ограничительных мер. Одно из них касалось работы заведений общественного питания. Оно было прописано в постановлении губернатора Тверской области № 66-пг "О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Документ действовал с 28 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года. Кафе и рестораны не могли работать с 23:00 и до 6:00. За исключением доставки готовых блюд.

В ночь на 9 ноября ограничения автоматически были сняты и общепит снова работает в ночное время.

По-прежнему сохраняется запрет на курение кальянов в общественных местах, а массовые мероприятия возможно проводить с численностью посетителей не более 500 человек. Развлекательные центры, театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие общественные места могут работать только при заполнении залов на 50%. В Тверской области продолжает действовать масочный режим.

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