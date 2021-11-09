Коронавирус в Твери, последние новости на 9 ноября 2021: новенькие трамваи и троллейбусы и жалобы на отсутствие льготных лекарств

Об отсутствии льготных лекарств можно сообщить в прокуратуру.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 9 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 876 случаев заражения (+399 за сутки).
Выздоровели 66 407 пациентов (+473 за сутки).
На карантине - 11576 человек (- 78).
Умерли 1 898 человек (+4).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку сделали 492 806 человек, за последние сутки – 1 558 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 779 случаев заражения коронавирусом (+173 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6166 (+23),
Ржев - 4489 (+15),
Калининский район - 3679 (+17),
Вышневолоцкий городской округ - 3342 (+5),
Торжок - 2602 (+12),
Кимры - 2458 (+9).
Графика: Яндекс
В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.
Звонки принимаются по телефону 8-980-630-03-87 с 10 по 23 ноября, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.
Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Также направить обращение можно через единый портал прокуратуры РФ и сайт Госуслуг.
Для городов России на деньги из федерального бюджета закупят новый электротранспорт. До 2027 года на улицы Барнаула, Владивостока, Курска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Уфы, Твери, Иркутска и Красноярска выйдут 305 электробусов и 1 млн. 236 тысяч троллейбусов. Об этом 8 ноября сообщает Интерфакс.
На покупку электротранспорта городам выделят 100 млрд рублей.
В настоящее время проект Минтранса проходит общественное обсуждение. Слушания продлятся до 15 ноября. Прием заявок на отбор проектов по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов, планируется вести до 1 октября 2022 года.
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Графика: ПТО