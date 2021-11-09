Коронавирус в Твери, последние новости на 9 ноября 2021: новенькие трамваи и троллейбусы и жалобы на отсутствие льготных лекарств

Об отсутствии льготных лекарств можно сообщить в прокуратуру.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 9 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 876 случаев заражения (+399 за сутки).

Выздоровели 66 407 пациентов (+473 за сутки).

На карантине - 11576 человек (- 78).

Умерли 1 898 человек (+4).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 492 806 человек, за последние сутки – 1 558 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 779 случаев заражения коронавирусом (+173 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6166 (+23),

Ржев - 4489 (+15),

Калининский район - 3679 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 3342 (+5),

Торжок - 2602 (+12),

Кимры - 2458 (+9).

Графика: Яндекс

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.

Звонки принимаются по телефону 8-980-630-03-87 с 10 по 23 ноября, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Также направить обращение можно через единый портал прокуратуры РФ и сайт Госуслуг.

Для городов России на деньги из федерального бюджета закупят новый электротранспорт. До 2027 года на улицы Барнаула, Владивостока, Курска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Уфы, Твери, Иркутска и Красноярска выйдут 305 электробусов и 1 млн. 236 тысяч троллейбусов. Об этом 8 ноября сообщает Интерфакс.

На покупку электротранспорта городам выделят 100 млрд рублей.

В настоящее время проект Минтранса проходит общественное обсуждение. Слушания продлятся до 15 ноября. Прием заявок на отбор проектов по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов, планируется вести до 1 октября 2022 года.

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