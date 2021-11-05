Коронавирус в Твери, последние новости на 5 ноября 2021: Агитация за вакцинацию в автобусах и автоволонтёрство в помощь медикам

На бой с ковидом брошены силы пропаганды и добровольчества. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ, Иван МАКЕЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 5 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 283 случая заражения (+401 за сутки).
Выздоровели 64 895 пациентов (+271 за сутки).
На карантине - 11 515 человек (+119).
Умерли 1 873 человека (+11).
Таковы данные оперштаба региона.
Коронавирус в Тверской области на 4 ноября 2021. Графика: Yandex.ru
Прививку от коронавируса сделал 484 521 человек, за последние сутки – 6 537 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 074 случаев заражения коронавирусом (+174 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6043 (+39),
Ржев - 4395 (+30),
Калининский район - 3583 (+17),
Вышневолоцкий городской округ - 3323 (+2),
Торжок - 2546 (+6),
Кимры - 2431 (0).
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 4 ноября.
Фото: ПТО
В автобусах Твери появились листовки-страшилки, призывающие серьёзнее относиться к угрозе коронавируса, что, учитывая рост заболеваемости, очень актуально. "Ковид убивает! Не будьте беспечными - сделайте прививку от коронавируса!" - призывает листовка.
Возымеет ли эта пропаганда действие? Сложно сказать. Вспомним те же маски - надевать их в общественном транспорте многие (и то не все) стали лишь когда по городу пошли рейды по проверке соблюдения масочного режима. Но, в любом случае, ещё раз напомнить о важном - не лишнее.
В связи с ростом числа заболевших коронавирусом, усилили работу волонтёры. Тверской добровольческий центр сообщил, что будет активизирована помощь медучреждениям. Там, как известно, дороги каждые руки - ежедневно больницы региона предлагают около 80 волонтёрских вакансий. Работать в медучреждениях будут не только волонтёры-медики, но и другие добровольцы.
Кроме того, тверские волонтёры создадут собственный оперативный штаб, продолжат адресную помощь пожилым людям и запустят направление по автоволонтёрству - для доставки адресной помощи и подвоза врачей к больным на вызовы.
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