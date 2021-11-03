В каких отраслях экономики Тверской области самые большие зарплаты

Согласно данным Ростата, размер зарплат в среднем в регионе вырос. Фото: Олег ЗОЛОТО

Территориальное отделение Росстата опубликовало данные о зарплатах жителей Тверской области в январе-августе 2021 года. По этой информации, средняя зарплата по итогам восьми месяцев равняется 38 632 рублям. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые большие усреднённые зарплаты зафиксированы в следующих отраслях экономики Тверской области:

в транспортном машиностроении - 58 518 рублей (+ 2,6% к прошлому году);

в финансовой и страховой сферах - 58 573 рубля (+7,1%);

в сфере информации и связи ( по сути — IT-технологии) - 53899 рублей (+13,4 %);

в энергетике - 51 819 рублей (+3,3 %).

Самые низкие усреднённые зарплаты зафиксированы:

в образовании - 29 629 рублей (+7,7%);

в гостиничном бизнесе и общепите - 28 120 рублей (+13,9%);

в добыче полезных ископаемых - 28 099 рублей (+6,6%);

в предоставлении прочих видов услуг - 23551 рублей (-1,1 %).

По процентам роста среднего показателя зарплат лидирует деревообработка - рост 35,6%.

Добавим, что в здравоохранении и сфере соцуслуг средняя зарплата за восемь месяцев (по сравнению с прошлым годом) выросла на 2,6 % и составила 36655 рублей.