Все инфекционные госпитали Тверской области: адреса и телефоны

Лучший вариант для всех здравомыслящих людей – беречься и сократить риск попадания в «ковидарий». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфекционные госпитали Тверской области заполнены практически под завязку. Мутировавший коронавирус стал агрессивнее и укладывает на больничные койки уже не только пожилых людей, но и вполне молодых и здоровых. Попадают туда подростки и дети.

Появятся ли дополнительные койки? Вопрос сложный. Мало их просто выделить: под обслуживание новых мест в инфекционных госпиталях нужно найти специалистов, которых и так критически не хватает. Потребуется где-то достать оборудование, которое стоит баснословных денег. Поэтому лучший вариант для всех здравомыслящих людей сегодня – беречься и сократить риск попадания в «ковидарий».

«КП»-Тверь» публикует список всех инфекционных госпиталей Твери и области. Для кого-то это окажется нужной информацией, а кого-то, возможно, остановит от очередной поездки в транспорте без маски.

ВСЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Госпитали, специализирующиеся на лечении больных коронавирусом, развёрнуты на базе 15 медицинских учреждений региона.

ТВЕРЬ

Областная клиническая больница

Это самый большой госпиталь региона – на 400 коек.

Тверь, Петербургское ш., 105, корп. 7. Телефоны: +7(4822)77-53-07 (с 10:00 до 15:00 ежедневно), +7(4822)77-54-22 (с 10:00 до 15:00 в рабочие дни).

Детская областная клиническая больница

Тверь, наб. Степана Разина, 23. Телефон +7(4822) 32-10-87 (с 9:00 до 13:00 в рабочие дни).

Городская клиническая больница № 1

Тверь, ул. Софьи Перовской, 47. Инфекционное отделение: ул. Бебеля, 53. Телефоны: +7(4822) 42-24-80, 42-02-61 (в рабочее время).

Городская клиническая больница № 6

Тверь, ул. Орджоникидзе, 36. Инфекционный госпиталь: Озёрная, 19. Телефон: +7 (4822) 58-14-80 (в рабочее время).

Областной клинический лечебно-реабилитационный центр

Тверь, ул. Горького, 50 (инфекционный госпиталь в корпусе № 2). Телефоны: +7-920-693-51-40 (по вопросам о состоянии родственников), +7 (4822) 52-80-21, 47-74-57 (по другим вопросам с 10:00 до 15:00 в рабочие дни).

Областной родильный дом

Тверь, ул. Можайского, 64. Телефоны: +7 (4822) 51-56-25, 51-56-24.

Родильный дом № 2

Тверь, Двор Пролетарки, 151. Телефоны: +7 (4822) 42-01-56, 42-26-87, 42-01-56.

Калининская ЦРКБ

Тверь, пос. Химинститута, 59. Телефоны: +7 (4822) 53-25-75, 73-30-36 (добавочные 101, 102).

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вышневолоцкая ЦРБ

Вышний Волочёк, ул. Новгородская, 40. Телефоны: +7 (48233) 6-26-40, 5-24-13, 6-12-85.

Зубцовская ЦРБ

Зубцов, ул. Дружбы, 17. Телефоны: +7 (48262) 2-16-26, 2-18-24, 2-18-89.

Кашинская ЦРБ

Кашин, ул. Вонжинская, 2. Телефоны: +7 (48234) 2-14-44, 2-17-25.

Конаковская ЦРБ

Конаково, ул. Энергетиков, 32. Телефоны: +7 (48242) 4-22-14, 4-30-26, 4-23-84.

Нелидовская ЦРБ

Нелидово, ул. Больничная, 4. Телефоны: +7 (48266) 5-37-31, 5-23-83.

Кимрская ЦРБ

Кимры, Борковское ш., 10. Телефоны: +7 (48236) 6-10-20 (доб. 4), 3-15-65.

Удомельская центральная медико-санитарная часть № 141

Удомля, ул. Энтузиастов, 13. Телефоны: +7 (48255) 2-03-02, 2-03-55, 2-03-18