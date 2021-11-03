Появились подробности убийства тверского бизнесмена 13-летней давности

Подозреваемые по давнему убийству задержаны. но еще идет следствие. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На прошлой неделе областное следственное управление СК России сообщила, что в Твери, Москве и Подмосковье задержали четверых подозреваемых в давнем убийстве бизнесмена из столицы Верхневолжья. Преступление произошло в Твери зимой 2008 года. И вот начали вплывать его подробности.

СУ СК РФ по Тверской области информировал, что тверской предприниматель 1 февраля 2008-го вечером поставил свой автомобиль на парковке, но домой не вернулся:

- 6 февраля труп бизнесмена с признаками насильственной смерти был обнаружен закопанным в яму в лесном массиве в Никулинском сельском поселении Калининского района.

Раскрытие убийства осложнило то, что не было непосредственных свидетелей и недоставало улик. В распоряжении следователя находились лишь данные с места, где был закопан труп.

Однако следователи и сотрудники угрозыска 13 лет не прекращали работать над делом (к примеру, проверяли даже родственников погибших) и все-таки вышли на след подозреваемых. В итоге они были задержаны.

30 октября текущего года суд дал санкцию на взятие всех обвиняемых под стражу. В рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

При этом областное следственное управление не сообщило, кем конкретно был убитый.

Однако эта информация появилась - похищен и убит в 2008 году был замдиректора ООО ТЭГ "Мегатранс" - 28-летний мужчина.

Об этом сообщило компетентное сообщество юристов и адвокатов в соцсети. Фамилия погибшего не называется, но при желании можно найти.

В опубликованном посте сообщается, что в феврале этот мужчина узнал о финансовых махинациях, проворачиваемых соучредителями фирмы, за что его и заставили навечно замолчать.

Двое соучредителей совместно с ещё двумя неработающими соучастниками насильно вывезли в автомобиле "Хонда" слишком много знавшего мужчину в лес, забили его до смерти лопатой и там же закопали труп.

Комментария по данной информации у СУ СК РФ по Тверской области нам пока взять не удалось.