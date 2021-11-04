Коронавирус в Твери, последние новости на 4 ноября 2021: QR-коды так снова и не ввели, ковидом в основном болеют работающие и два новых вакцинальных пункта

В регионе продолжается массовая вакцинация .

Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 882 случая заражения (+397 за сутки).

Выздоровели 64 624 пациента (+361 за сутки).

На карантине - 11 396 человек (+45).

Умерли 1862 человек (+11).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку от коронавируса сделали 477 984 человека, за последние сутки – 6 870 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 900 случаев заражения коронавирусом (+167 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6004 (+31),

Ржев - 4365 (+29),

Калининский район - 3566 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 3321 (0),

Торжок - 2540 (+18),

Кимры 2431 (+2).

Графика: Яндекс

Текущая эпидемиологическая ситуация, проведение вакцинации, антиковидные меры, действующие в регионе, обсуждались на заседании оперштаба региона. Его вечером 3 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

О повторном введении пропуска в ТЦ по QR-кодам на заседании речи не шло, хотя слухи такие ходили, особенно в среде предпринимателей и руководства крупных торговых центров, которые пережили предыдущие четыре дня с кодами с огромными убытками. Но эта тема не была озвучена на штабе.

Зато сообщается о том, что присутствующие обсудили, как в области наращиваются объёмы иммунизации граждан.

- Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих коронавирусом среди работающего населения. Абсолютное большинство пациентов ковидных госпиталей – те, кто не сделал прививку, - проинформировала пресс-служба правительства региона. - В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо вызвать на дом врача либо обращаться в центры амбулаторной помощи.

Тем временем, в Твери заработали два новых вакцинальных пункта.

Их открыла городская клиническая больница №6. Об этом сообщил официальный сайт этого медучреждения.

Один из пунктов принимает пациентов на базе кабинета лечебной физкультуры на проспекте Победы, 43. Работают здесь с 10:00 до 20:00 в будние дни, в субботу с 10:00 до 15:00.

Второй пункт - в здании детской поликлиники №2 на улице Можайского, 60в. Расписание работы: будни с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00.

Записаться на прививку можно по телефону: (4822) 58-76-21 или 122.

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