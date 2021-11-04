Коронавирус в Твери, последние новости на 4 ноября 2021: QR-коды так снова и не ввели, ковидом в основном болеют работающие и два новых вакцинальных пункта

В регионе продолжается массовая вакцинация .
Последние новости о коронавирусе в Твери на 4 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 882 случая заражения (+397 за сутки).
Выздоровели 64 624 пациента (+361 за сутки).
На карантине - 11 396 человек (+45).
Умерли 1862 человек (+11).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку от коронавируса сделали 477 984 человека, за последние сутки – 6 870 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 26 900 случаев заражения коронавирусом (+167 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6004 (+31),
Ржев - 4365 (+29),
Калининский район - 3566 (+14),
Вышневолоцкий городской округ - 3321 (0),
Торжок - 2540 (+18),
Кимры 2431 (+2).
Графика: Яндекс
Текущая эпидемиологическая ситуация, проведение вакцинации, антиковидные меры, действующие в регионе, обсуждались на заседании оперштаба региона. Его вечером 3 ноября провел губернатор Игорь Руденя.
О повторном введении пропуска в ТЦ по QR-кодам на заседании речи не шло, хотя слухи такие ходили, особенно в среде предпринимателей и руководства крупных торговых центров, которые пережили предыдущие четыре дня с кодами с огромными убытками. Но эта тема не была озвучена на штабе.
Зато сообщается о том, что присутствующие обсудили, как в области наращиваются объёмы иммунизации граждан.
- Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих коронавирусом среди работающего населения. Абсолютное большинство пациентов ковидных госпиталей – те, кто не сделал прививку, - проинформировала пресс-служба правительства региона. - В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо вызвать на дом врача либо обращаться в центры амбулаторной помощи.
Тем временем, в Твери заработали два новых вакцинальных пункта.
Их открыла городская клиническая больница №6. Об этом сообщил официальный сайт этого медучреждения.
Один из пунктов принимает пациентов на базе кабинета лечебной физкультуры на проспекте Победы, 43. Работают здесь с 10:00 до 20:00 в будние дни, в субботу с 10:00 до 15:00.
Второй пункт - в здании детской поликлиники №2 на улице Можайского, 60в. Расписание работы: будни с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00.
Записаться на прививку можно по телефону: (4822) 58-76-21 или 122.
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Графика: ПТО