Как работают музеи и художественные центры Тверской области в ближайшие нерабочие дни

В Регионе музеи, выставочные центры. а также Императорский дворец в нерабочую неделю свои двери в большей ее части не закрывают. Фото: Александр ЖМУЛИН

Первые два дня нерабочей недели, 1 и 2 ноября, желающие посетить музеи в Верхневолжье обнаружили перед собой закрытые двери. Хотя некоторые музейные центры все-таки были открыты. «КП»-Тверь» публикует график работы музеев, галерей, выставочных центров в Твери и районах региона, которые будут работать в ближайшие праздники.

Музей Тверского быта (ул. Горького, 23 а), а также другие филиалы областного госмузея в Твери и районах (это краеведческие, литературно-музыкальные и военные музеи) работают в обычном режиме:

3,4,5,6,7 ноября - с 10:00 до 18:00 (касса - до 17:00).

Музей Тверского быта стоит посетить - там много интересного, и не только из быта... Фото: VK/Музей Тверского быта

При этом 4 ноября музей Тверского быта с 17:00 приглашает гостей на «Ночь искусств».

Напомним, что Тверской краеведческий музей (ул. Советская, 5) и музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (ул. Рыбацкая, 11) по-прежнему закрыты для посещений из-за обновления экспозиций и ремонтных работ.

Также, обращаем внимание, что музей Калининского фронта (Калининский район, поселок Эммаусс) и музей А.С. Пушкина в Торжке 7 ноября, то есть в воскресенье работают до 17:00 (касса открыта — до 16:00).

Тверской городской музейно-выставочный центр (ул. Советская 54) работает так:

3 ноября - с 11:00 до 19:00;

4 ноября с 15:00 до 22:00 в виду Всероссийской акции «Ночь искусств» (часть выставок — бесплатна для посещения);

5 ноября - с 11:00 до 20:00;

6 и 7 ноября с 11:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-выставочный центр как всегда приглашает на выставки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной в Твери (ул. Салтыкова-Щедрина, 16):

2, 5, 6 ноября - с 10.00 до 18.00;

3 и 4 ноября - с 10.00 до 17.00.

Тверская областная картинная галерея в Императорском путевом дворце (ул. Советская, 3):

3 ноября - дворец открыт с 11:00 до 17:00, оранжерея - с 11:30 до 16:30 (касса до 16:00), дворцовый сад закрыт для посещения;

4 ноября - дворец открыт с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00) и с 19:00 до 22:00 в связи программой «Ночи искусств» (касса до 21:00), оранжерея – с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00) и с 19:00 до 22:00 (касса до 21:00), дворцовый сад закрыт для посещения;

5, 6, 7 ноября - дворец открыт с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00), оранжерея с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00), дворцовый сад закрыт для посещения.

Внимание! С 30 октября по 7 ноября вход в Тверской императорский дворец осуществляться только по электронным билетам. Их можно приобрести онлайн – на официальном сайте картиной галереи.

Прекрасный Императорский дворец. Фото: Александр ЖМУЛИН

Филиалы областной картинной галереи - Мемориально-художественный музей Валентина Серова в усадьбе Домотканово (Калининский район, деревня Красная Новь ), Мемориально-художественный музей Владимира Серова (Калининский район, поселок Эммаусс) и Центр культуры и искусства - дача «Чайка» художника В.К.Бялыницкого-Бирули (Удомельский городской округ, деревня Касково):

1, 2 и с 4 по 7 ноября – с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00),

3 ноября – с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

Авторские "Музей забытых вещей и не только..." и "Музей рыбы и не только" в Осташкове работают без выходных с 11.00 до 16.00 (по предварительной записи по телефону: 8 915 7298026).

В "Музее забытых вещей и не только..." - необычные экспонаты. Фото: VK/"Музей забытых вещей и не только..."

Напоминаем, что в культурных учреждениях действуют обязательные требования:

- ношение маски или респиратора,

- ограниченный запуск людей группами (в зависимости от площади, в областную картинную галерею, к примеру, пускают не больше 20 человек каждые 30 минут),

- прохождение термометрии на входе.

- соблюдение социальной дистанции в 1,5 – 2 м.

Кроме того, после касания ручек дверей, перил желательно протирать руки антисептиком.

Это нужно не музеям и выставочным центрам. Это нужно вам. Не забывайте - на дворе пандемия. И она сурова и не избирательна.