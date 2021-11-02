Как работают музеи и художественные центры Тверской области в ближайшие нерабочие дни

В Регионе музеи, выставочные центры. а также Императорский дворец в нерабочую неделю свои двери в большей ее части не закрывают.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Первые два дня нерабочей недели, 1 и 2 ноября, желающие посетить музеи в Верхневолжье обнаружили перед собой закрытые двери. Хотя некоторые музейные центры все-таки были открыты. «КП»-Тверь» публикует график работы музеев, галерей, выставочных центров в Твери и районах региона, которые будут работать в ближайшие праздники.
Музей Тверского быта (ул. Горького, 23 а), а также другие филиалы областного госмузея в Твери и районах (это краеведческие, литературно-музыкальные и военные музеи) работают в обычном режиме:
3,4,5,6,7 ноября - с 10:00 до 18:00 (касса - до 17:00).
Музей Тверского быта стоит посетить - там много интересного, и не только из быта... Фото: VK/Музей Тверского быта
При этом 4 ноября музей Тверского быта с 17:00 приглашает гостей на «Ночь искусств».
Напомним, что Тверской краеведческий музей (ул. Советская, 5) и музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (ул. Рыбацкая, 11) по-прежнему закрыты для посещений из-за обновления экспозиций и ремонтных работ.
Также, обращаем внимание, что музей Калининского фронта (Калининский район, поселок Эммаусс) и музей А.С. Пушкина в Торжке 7 ноября, то есть в воскресенье работают до 17:00 (касса открыта — до 16:00).
Тверской городской музейно-выставочный центр (ул. Советская 54) работает так:
3 ноября - с 11:00 до 19:00;
4 ноября с 15:00 до 22:00 в виду Всероссийской акции «Ночь искусств» (часть выставок — бесплатна для посещения);
5 ноября - с 11:00 до 20:00;
6 и 7 ноября с 11:00 до 18:00.
Тверской городской музейно-выставочный центр как всегда приглашает на выставки.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной в Твери (ул. Салтыкова-Щедрина, 16):
2, 5, 6 ноября - с 10.00 до 18.00;
3 и 4 ноября - с 10.00 до 17.00.
Тверская областная картинная галерея в Императорском путевом дворце (ул. Советская, 3):
3 ноября - дворец открыт с 11:00 до 17:00, оранжерея - с 11:30 до 16:30 (касса до 16:00), дворцовый сад закрыт для посещения;
4 ноября - дворец открыт с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00) и с 19:00 до 22:00 в связи программой «Ночи искусств» (касса до 21:00), оранжерея – с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00) и с 19:00 до 22:00 (касса до 21:00), дворцовый сад закрыт для посещения;
5, 6, 7 ноября - дворец открыт с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00), оранжерея с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00), дворцовый сад закрыт для посещения.
Внимание! С 30 октября по 7 ноября вход в Тверской императорский дворец осуществляться только по электронным билетам. Их можно приобрести онлайн – на официальном сайте картиной галереи.
Прекрасный Императорский дворец.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Филиалы областной картинной галереи - Мемориально-художественный музей Валентина Серова в усадьбе Домотканово (Калининский район, деревня Красная Новь ), Мемориально-художественный музей Владимира Серова (Калининский район, поселок Эммаусс) и Центр культуры и искусства - дача «Чайка» художника В.К.Бялыницкого-Бирули (Удомельский городской округ, деревня Касково):
1, 2 и с 4 по 7 ноября – с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00),
3 ноября – с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
Авторские "Музей забытых вещей и не только..." и "Музей рыбы и не только" в Осташкове работают без выходных с 11.00 до 16.00 (по предварительной записи по телефону: 8 915 7298026).
В "Музее забытых вещей и не только..." - необычные экспонаты. Фото: VK/"Музей забытых вещей и не только..."
Напоминаем, что в культурных учреждениях действуют обязательные требования:
- ношение маски или респиратора,
- ограниченный запуск людей группами (в зависимости от площади, в областную картинную галерею, к примеру, пускают не больше 20 человек каждые 30 минут),
- прохождение термометрии на входе.
- соблюдение социальной дистанции в 1,5 – 2 м.
Кроме того, после касания ручек дверей, перил желательно протирать руки антисептиком.
Это нужно не музеям и выставочным центрам. Это нужно вам. Не забывайте - на дворе пандемия. И она сурова и не избирательна.