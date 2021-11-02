Погода на праздники объявила жителям Твери карантин: будет ветрено и сыро, хоть и тепло

Моросящие дождики - то тут, тот там - будут преследовать нас все праздничные дни. Фото: Ксения Высотина

Сама природа как будто подсказывает нам: проведите выходные дома, не проверяйте свой организм на прочность и не подвергайте себя опасности подцепить простуду или коронавирус.

- Период без осадков закончился. Подошедший к вечеру среды, 3 ноября, атмосферный фронт передаёт нам влажный привет с Чёрного моря, - поэтично описала предстоящее ненастье доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ночью на 4 ноября будут дожди.

Продолжатся осадки и дальше. Ливней не предвидится, но моросящие дождики - то тут, тот там - будут преследовать нас все праздничные дни, вплоть до начала будущей рабочей недели. Самым мокрым днём обещает стать пятница, 5 ноября.

Причём, ждём именно дождей, а не снега. Погода будет сырой, но тёплой: в среду +7, в праздничный четверг +10, в пятницу +12. В субботу +11, дальше температура немного понизится. Ночью без заморозков, от 3 до 6 градусов с плюсом.

День народного единства рекомендуем отпраздновать скромно и спокойно: 4 ноября ожидается геомагнитная буря. Следите за артериальным давлением, но слишком себя не накручивайте, это только во вред.

Ещё одна ложка дёгтя - ветер 6-7 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер считается умеренным, но, учитывая сырость, продуть может запросто.

- Небольшие осадки, мало солнца, сыро и ветрено - такими будут праздники и ближайшие к ним дни, - резюмирует Наталья Сердитова.

Что ж, достаём любимые книги, наслаждаемся вкусной едой, устраиваем милые семейные забавы и смотрим добрые тёплые фильмы - звучит неплохо, правда же? А «КП»-Тверь» в качестве небольшого презента подготовила для вас список игр, которые развлекут всю семью:

«Закорючки» - прекрасная игра, которая развивает творческое мышление. Один участник игры рисует на листе бумаги произвольную закорючку, а другой дорисовывает. Что это будет - фантастическая птица, космический пейзаж или даже чей-то портрет - зависит только от полёта фантазии.

«Крокодил» - очень весёлая игра. Не используя слов, постарайтесь пантомимой изобразить какой-то предмет, животное, событие или природное явление. Остальные пусть угадывают. Будет веселее, если слово загадает не сам «исполнитель», а придумает для него кто-то другой.

Тоже «Крокодил», но нарисованный. Один из игроков рисует на бумаге загаданное слово (веселее, если это будет словосочетание, известный афоризм или пословица), а другие пытаются угадать.

«Что изменилось?» - Разложите на столе (полу) 10-15 предметов. Пусть игроки отвернутся, а ведущий поменяет что-то местами или уберёт вообще. Что изменилось?

«Ищем клад, или Холодно-жарко». Отрада для детей. Спрячьте в квартире вкусняшки или маленькие пустяковые подарки, и пускай ребятня ищет! Подсказывайте им. «Холодно» - значит, поиск пошёл не туда. «Теплее» или «жарко» - малыш почти у цели!

Домашних игр ещё очень много. Вспомните, во что вы сами любили играть в детстве. Мы уверены, что ваши выходные пройдут весело!