Объявлен аукцион по поиску подрядчика на строительство Западного моста в Твери

Иллюстрация к проекту строительства Западного моста в столице региона. Фото: ПТО

Областной комитет госзаказа разместил на госзакупках тендер на строительство Западного моста через Волгу в Твери. Итак, аукцион по поиску подрядчика открыт.

Начальная сумма оплаты работ указана в размере 13 384 499 290 рублей.

В аукционной документации есть информация, что строительство моста должно начаться уже в этом году. Почти 2 млрд рублей регион выделит первоначально. Оставшиеся средства будут распределены до конца 2025 года. Большую часть денег на мост составят федеральные средства.

Напомним, что Правительство РФ выделило деньги из резервного фонда на это в апреле. Правда, сумма была меньше 13,3 млрд рублей.

Непосредственно сам мост, согласно контракту, должны построить до 2025 года. В полном объеме работы подрядчику необходимо завершить до 30 ноября 2025-го.

Заметим, что проект «Западный мост» включает в себя не только строительство этого самого сооружения через Волгу, но и реконструкции «горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Преобразить планируется и саму площадь.

Мост свяжет Пролетарский район и Заволжье. Он будет построен параллельно железнодорожному мосту и значительно разгрузит движение в центре Твери.

Кольцевая транспортная развязка появится на Комсомольской площади. Ещё одну большую транспортную развязку построят в районе Горбатого моста за Волгой. Для этого в Твери была запущена процедура изъятия у собственников участков земли, которая потребуется для строительства.

«КП»-Тверь» разбиралась в том, какие же конкретно участки будут расчищены и как это повлияет на их собственников.